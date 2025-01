Viele Köche verderben den Brei, heißt es im Volksmund. Deshalb gibt es in den meisten Unternehmen nur einen Chef und viele Untergebene. Auch in den Krankenhäusern werden die Abteilungen üblicherweise von einem Chefarzt oder einer Chefärztin geleitet. Die Asklepios Klinik Wandsbek geht neue Wege: So wird die größte Notaufnahme im Osten Hamburgs jetzt mit einer Doppel-Spitze ausgestattet – ganz so wie bei vielen politischen Parteien.