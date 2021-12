Die Corona-Lage in Hamburg bleibt weiterhin angespannt. Während vergangene Woche am 1. Dezember die Stadt noch einen Inzidenzwert von 243,1 hatte, lag die die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 244,2 und ist damit leicht gestiegen. Wo die Corona-Zahlen am höchsten sind und in welchen Bezirken die Inzidenzen gestiegen oder gesunken sind, lesen Sie hier.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

Der Bezirk Mitte hat weiterhin den höchsten Inzidenzwert mit 356,87, nachdem sich in den vergangenen sieben Tagen 1075 Personen angesteckt hatten. Insgesamt registrierte der Bezirk damit 26.310 Infektionen seit Beginn der Pandemie. Letzte Woche lag die Inzidenz hier noch bei 280,52.

Corona-Neuinfektionen: Bezirk Mitte weiter an erster Stelle

An zweiter Stelle kommt dabei der Bezirk Harburg, nachdem vergangene Woche 519 neue Fälle gezählt wurden. Damit stieg die Gesamtzahl der Infektionen auf 12.716 und die Inzidenz stieg von 227,51 vor einer Woche auf 306,7.

Altona ist diese Woche mit einem Inzidenzwert von 289,12 auf dem 3. Rang. Hier lag die Inzidenz vergangene Woche noch bei 198,07. In den vergangenen sieben Tagen wurden 797 neue Infektionen gemeldet, womit die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn bei 15.835 liegt.

Corona in Hamburg: Drei Bezirke verzeichnen gesunkene Inzidenzen

In Bergedorf ist der Inzidenzwert von 250,39 vor einer Woche auf 217,57 gesunken, sodass der Bezirk den 4. Rang belegt. Insgesamt liegt die Fallzahl hier bei 8442, nachdem in den letzten sieben Tagen 285 neue Ansteckungen bekannt wurden.

In Eimsbüttel sind die Zahlen hingegen leicht gestiegen. Hier liegt die Inzidenz bei 202,14, vergangene Woche lag der Wert bei 198,05. 544 neue Fälle wurden in der Woche gezählt, die Gesamtzahl der Infektionen stieg damit auf 12.751.

Knapp hinter Eimsbüttel liegt der Bezirk Nord mit einem Inzidenzwert von 200,94. Wie in Bergedorf ist auch hier die Inzidenz von noch 232,32 von vor einer Woche gesunken. 634 neue Fälle in der letzten Woche erhöhen dabei die aktuelle Fallzahl auf 15.847.

Auf dem letzten Rang liegt diese Woche der Bezirk Wandsbek, nachdem auch hier die Zahlen gesunken sind. Während es hier vergangene Woche noch eine Inzidenz von 243,96 gab, sank der Wert auf 185,45 am Dienstag. Insgesamt stieg die Fallzahl auf 26.647, in der Woche kamen 821 neue Ansteckungen hinzu. (to)