Vierlinge! Kindersegen XXL in Hamburger Klinik

Aman, Awan, Arina und Arin – die viereiigen Vierlinge kamen am 14. März per Kaiserschnitt im Perinatalzentrum Altona zur Welt. Statistisch gesehen ist eine Vierlings-Geburt extrem selten. Die letzten Vierlinge wurden in Hamburg vor acht Jahren geboren.

Aus vier macht acht – vergangene Woche hat eine Familie aus Niedersachsen die Zahl ihrer Kinder mit einem Schlag verdoppelt. Per Kaiserschnitt wurden drei Jungen und ein Mädchen, natürlich entstandene viereiige Vierlinge, im Perinatalzentrum Altona entbunden, heißt es in einer Pressemitteilung der Asklepios Klinik. Ein 15-köpfiges Team war an der Geburt beteiligt.

„Wirklich einzigartig“, erinnert sich die leitende Oberärztin Dr. med. Kern an den großen Moment der Geburt – denn zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren haben in Altona wieder Vierlinge das Licht der Welt erblickt.

Eine komplikationslose Geburt trotz Risiken

„Dabei ist der Kaiserschnitt technisch erst mal derselbe, unabhängig von der Zahl der Kinder. Aber das Risiko einer Blutung bei vier Plazenten und einer maximal gedehnten Gebärmutter ist hier der tatsächliche Risikofaktor – zum Glück können wir beim Altonaer Quartett von einer komplikationslosen Geburt sprechen“, erklärt Dr. Kern.

Schon mit Beginn der Schwangerschaft sei die Mutter eng im Perinatalzentrum Altona begleitet worden. „Die Kinder sind gleichmäßig gewachsen, die Versorgung im Mutterleib war bis zur Geburt außergewöhnlich gut. Glücklicherweise lagen in diesem Fall optimale Bedingungen vor: Jedes Kind hatte seine eigene Fruchtblase und Plazenta – und der werdenden Mutter ging es über die gesamte Zeit gut“, beschreibt Dr. Wolf-Henning Becker als Experte für Pränatalmedizin die Besonderheiten einer solchen Schwangerschaft.

Vierlinge kamen elf Wochen zu früh

Geplant war es, die Kinder in der 31. Schwangerschaftswoche zu holen. „Unsere Erfahrung zeigt, dass die Kinder entscheiden, wann sie kommen möchten – oft kommen uns die Kinder zuvor“, erzählt Janine Meier, stellvertretende Stationsleitung der neonatologischen Stationen im Perinatalzentrum Altona. Und so war es auch: Aufgrund eines Blasensprungs und dem Einsetzen der Wehen kamen die Vierlinge bereits am 14. März in der 30. Schwangerschaftswoche zur Welt.

Für jedes der Kinder stand dabei ein Team aus Hebammen, Kinderärztinnen und Kinderärzten sowie Kinderkrankenpflegekräfte bereit. Da die Kinder circa elf Wochen zu früh auf die Welt gekommen sind, werden sie voraussichtlich noch die nächsten drei Monate im Perinatalzentrum Altona versorgt. Sie seien stabil, benötigen aber noch medizinische Unterstützung und werden beatmet.

Zwillingsgeburten gehören in einem Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe zur Routine. Drillingsgeburten werden in Altona bis zu vier Mal jährlich begleitet. Die letzten Vierlinge kamen in Hamburg 2016 zur Welt. (mp)