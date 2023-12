Still sitzen und lange leise sein fällt Kindern schwer. Ein Restaurantbesuch wird da für Eltern oft zur Herausforderung. Nina Bott, Schauspielerin und Mama-Bloggerin, kennt das: Sie ist vierfache Mutter – und geht trotzdem gerne essen. Die 45-Jährige verrät ihre Lieblingsrestaurants in Hamburg, in denen Gäste auch mit Kindern willkommen sind – mit Mal-Angeboten, Spielmöglichkeiten und extra Speisekarten für Kleine. Das sind ihre Top 5 der kinderfreundlichsten Restaurants in Hamburg.

Still sitzen und lange leise sein fällt Kindern schwer. Ein Restaurantbesuch wird da für Eltern oft zur Herausforderung. Nina Bott, Schauspielerin und Mama-Bloggerin, kennt das: Sie ist vierfache Mutter – und geht trotzdem gerne essen. Die 45-Jährige verrät ihre Lieblingsrestaurants in Hamburg, in denen auch Gäste mit Kindern willkommen sind: mit Malangeboten, Spielmöglichkeiten und extra Speisekarten für Kleine. Das sind ihre Top 5 der kinderfreundlichsten Restaurants in Hamburg!

L‘Osteria

Bei den Eltern mitzuessen, ist in der „L‘Osteria“ ausdrücklich erlaubt. Es gibt aber auch eine extra Kinder-Speisekarte. L‘Osteria Bei den Eltern mitzuessen, ist in der „L‘Osteria“ ausdrücklich erlaubt. Es gibt aber auch eine extra Kinder-Speisekarte.

Die italienische Restaurant-Kette hat ein Herz für kleine Gäste: „In der L‘Osteria kriegen die Kinder zur Begrüßung direkt Malsachen auf den Tisch, ohne dass man danach fragen muss. Auch Sonderwünsche beim Essen sind kein Problem“, sagt Nina Bott zur MOPO. „Und häufig können die Kinder sogar selber ihren Pizzateig kneten!“ Servicekräfte bringen auch Hochstühle zum Tisch. Bei den Eltern mitzuessen, ist ausdrücklich erlaubt. Es gibt aber auch eine extra Kinder-Speisekarte mit verschiedenen Pizzas oder Maccheroncini – kleinen Nudeln, die mit Butter oder Tomatensoße serviert werden.

Vier Restaurants in Hamburg, zum Beispiel Bleichenbrücke 9-11 (Neustadt), Mo-Do 11.30-23 Uhr, Fr + Sa 11.30-0 Uhr, So 12-23 Uhr, Tel. (040) 35 01 79 43, https://losteria.net

Hobenköök

Nachhaltige Küche: Die „Hobenköök“ im Hamburger Oberhafen hat auch eine lange Speisekarte für Kinder. Patrick Sun Nachhaltige Küche: Die „Hobenköök“ im Hamburger Oberhafen hat auch eine lange Speisekarte für Kinder.

Nachhaltige Küche, saisonal und regional, bietet die Hobenköök im Hamburger Oberhafen. Kinder sind willkommen – für sie gibt es eine lange Speisekarte, mit nicht nur typischen Kinder-Gerichten. Neben den obligatorischen Nudeln gibt es hier auch gebratenes Hähnchen, Fischfilet oder Tofu für Kleine. „Die Hobenköök ist echt was Besonderes für die ganze Familie“, so Bott. „Für die regionalen Spezialitäten, aber auch allein schon aufgrund der Lage, ist sie immer einen Ausflug wert!“ Im nahe gelegenen Lohsepark gibt es einen Spielplatz – zum Austoben vor oder nach dem Essengehen.

Stockmeyerstraße 43 (HafenCity), Kindergerichte 4,59-9,50 Euro, Mo ab 17.30 Uhr, Di-Sa 9-21.30 Uhr, Tel. (040) 22 86 55 38, https://hobenkoeoek.de

Gut Wulksfelde

Das „Gut Wulksfelde“ aus der Vogelperspektive – mit der „Gutsküche“ Gut Wulksfelde Das „Gut Wulksfelde“ aus der Vogelperspektive – mit der „Gutsküche“

Der große „Bioland“-Hof vor den Toren Hamburgs ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. „Der Hof mit Streichelzoo und Spielplatz bietet gleich mehrere Möglichkeiten, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen“, so Nina Bott. Das Restaurant, die „Gutsküche“, bietet internationale, vor allem vegetarische Landhausküche an. Im „Deli“ können Gäste Kuchen und frische Waffeln essen. Und im Sommer gibt es Eis und Snacks auch direkt draußen an einem Kiosk im Garten zu kaufen. Die Kinder können hier auf dem Spielplatz toben, Ziegen streicheln und Hühner, Kaninchen und Meerschweinchen beobachten.

Wulksfelder Damm 15-17 (Tangstedt), Restaurant: Mi-So 12-22 Uhr, Deli: Di-So 10-18 Uhr, Garten: derzeit Winterpause, Tel. (040) 64 41 94 41, https://gutskueche.de

Block House

Im „Block House“ gibt es für die Kinder eine Mal-Unterlage mit Stiften und sogar ein kleines Abschiedsgeschenk. Block House Im „Block House“ gibt es für die Kinder eine Mal-Unterlage mit Stiften und sogar ein kleines Abschiedsgeschenk.

Die große Steakhaus-Kette hat mittlerweile 13 Restaurants in Hamburg. „Das Block House lieben alle Kinder – schon allein wegen der Überraschung zum Abschied!“, so Nina Bott. Die Atmosphäre ist ungezwungen. Für die Kinder gibt es eine Malunterlage sowie Buntstifte, Kinderbesteck und zum Schluss sogar ein kleines Abschiedsgeschenk wie Seifenblasen, ein Jojo oder Spielkarten. Auf der Kinderkarte stehen Gerichte wie Tagliarini mit Tomatensoße, Pommes, Medaillons vom Rind oder Fischstäbchen aus frischem Seelachsfilet. Und: Die Kindergerichte haben in der Küche Priorität, damit die kleinen Gäste nicht lange auf ihr Essen warten müssen.

13 Restaurants in Hamburg, z.B. Jungfernstieg 1 (Altstadt), Kindergerichte 5,30-7,50 Euro, Tel. (040) 30 38 22 15, So-Do 11.30-22 Uhr, Fr + Sa 11.30-23 Uhr, www.block-house.de

Ikea

Günstige Preise, lockere Atmosphäre: Viele Familien lieben das Restaurant im Möbelhaus „Ikea“. Inter IKEA Systems B.V. Günstige Preise, lockere Atmosphäre: Viele Familien lieben das Restaurant im Möbelhaus „Ikea“.

Für viele Familien ist klar: Das schwedische Möbelhaus ist nicht nur zum Shoppen da, sondern auch eine gute Restaurant-Alternative! „Hier ist es einfach unschlagbar günstig“, sagt Nina Bott zur MOPO. „Außerdem gibt es im Restaurantbereich eine große Spiele-Ecke und viel Verständnis für laute Kinder!“ Das Essen wird wie in einer Kantine vom Gast an der Ausgabe geholt und direkt an der Kasse gezahlt. Auf der Karte stehen (natürlich!) die schwedischen Köttbullar – Hackbällchen mit Erbsen, Kartoffelpüree und Rahmsoße, aber auch Lachsfilet mit Zitronen-Dillsoße oder saisonal Entenkeule mit Klößen und Rotkohl. Die Kinder-Portion Nudeln mit Tomatensoße gibt’s für einen Euro, das Kinder-Frühstück mit Milchbrötchen, Marmelade und Kakao für 1,50 Euro.

Drei Filialen in Hamburg, z.B. Wunderbrunnen 1 (Schnelsen), Kindergerichte 1-3,95 Euro, Mo-Sa 9.30-19.30 Uhr, Frühstück von 9.30-11 Uhr, www.ikea.com

Zur Person

Nina Bott hat „Ninas easy-peasy Familienkochbuch“ geschrieben (Becker Joest Volk Verlag, 28 Euro). Becker Joest Volk Verlag Nina Bott hat „Ninas easy-peasy Familienkochbuch“ geschrieben (Becker Joest Volk Verlag, 28 Euro).

Schauspielerin und Moderatorin Nina Bott lebt mit ihrer Familie in Hamburg. Sie hat vier Kinder im Alter von zwei bis 19 Jahren. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie auch Themen über das Mama-Sein. Außerdem betreibt sie einen eigenen Online-Shop mit Produkten rund ums Thema Familie und hat vier Bücher herausgebracht, darunter „Baby Beikost“ und „Ninas easy peasy Familienkochbuch“. Nina Bott ist vielen Fans vor allem aus Daily Soaps wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Alles was zählt“ und „Verbotene Liebe“ bekannt. Bis 2019 moderierte sie das VOX-Boulevardmagazin „Prominent“. Die 45-Jährige ist mit dem Unternehmensberater Benjamin Baarz zusammen, ihr ältester Sohn stammt aus einer früheren Beziehung.