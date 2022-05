Drei Stockwerke vom Dach gefallen: Katze gerät bei Rettungsversuch in Panik

Ihren Ausflug auf das Hausdach hatte sich die kleine Samtpfote sicherlich anders vorgestellt: Eine Katze hat sich am Montagabend in der Eißendorfer Straße (Eißendorf) in eine missliche Lage manövriert und stürzte ab.

Eine Frau und ihr Partner vermissten ihr Tier. Auf dem Dach eines Nachbarhauses entdeckten sie eine Katze. Da die Wohnung nicht bewohnt war, alarmierten die besorgten Halter die Feuerwehr, die um 19.21 Uhr zur Rettung herbeieilte.

Hamburg: Katze fällt drei Stockwerke in die Tiefe

Durch ein Dachfenster versuchten die Feuerwehrleute die Katze zu retten, wie Reporter vor Ort berichten. Dabei stellte sich heraus, dass es sich gar nicht um das vermisste Haustier handelte. Gerettet werden sollte das Tier aber natürlich trotzdem.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Als jedoch eine Leiter durch das Fenster geschoben wurde, geriet das Tier in Panik. Die Katze versuchte, über das Dach zu flüchten. Dreimal versuchte sie, das Dach hochzuspringen, rutschte aber immer wieder hinunter.

Feuerwehr will Katze retten – diese stürzt in die Tiefe

Leider verlor die Katze plötzlich den Halt und stürzte über die Rinne drei Stockwerke in die Tiefe. Die Samtpfote hatte jedoch Glück im Unglück und landete in einem Blumenbeet. Anschließen versuchte sie vergebens, über einen Zaun in die Freiheit zu gelangen und brauchte noch mal etwas Hilfestellung. Auf Nachfrage der MOPO gab die Feuerwehr an, dass die Katze anschließend das Weite gesucht habe. (cnz)