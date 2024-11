2029 sollte – so der Plan – Eröffnung gefeiert werden. Nun ist es mehr als fraglich, ob es je realisiert werden wird: Die Rede ist vom Deutschen Hafenmuseum in Hamburg, das – mit der Viermastbark „Peking“ als Hauptattraktion – auf dem Grasbrook entstehen sollte. Der Bundesrechnungshof ist jedenfalls strikt dagegen, dass der Bund an der zugesagten Finanzierung festhält. Der entsprechende Bericht liegt der MOPO vor. Und der hat es in sich: Die Kosten würden sich vervielfachen, mehr als eine halbe Milliarde Euro wäre nötig. In Zeiten knapper Kassen steht Hamburgs Prestigeprojekt damit womöglich vor dem Aus. Und dann gibt es noch ein weiteres schwerwiegendes Problem.