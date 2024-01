Unruhe in Buxtehude. Die dortige Volkshochschule (VHS) soll alte Männer diskriminieren. Nicht alle zwar, aber zumindest diejenigen, die weiße Socken in Sandalen tragen. Hintergrund: Die VHS bietet ein Programm extra für Männer an – und die Werbung dafür sorgt bei so manchem für Empörung.

Unruhe in Buxtehude: Die dortige Volkshochschule (VHS) soll alte Männer diskriminieren. Nicht alle zwar, aber zumindest diejenigen, die weiße Socken in Sandalen tragen. Hintergrund: Die VHS bietet ein Programm extra für Männer an – und die Werbung dafür sorgt bei so manchem für Empörung.

Der Anstoß des Skandals in Buxtehude sind zwei behaarte Männerbeine, die in strahlend weißen Tennissocken stecken. Soweit so sexy. Aber: Die Füße mit den Strümpfen stecken zusätzlich in Sandalen.

Das Bild ist Titelbild des neuen Programms der VHS Buxtehude und so mancher Interessent wittert es sofort: Hier wird Mann diskriminiert. Socken in Sandalen werden oft als Karikatur benutzt, um sich über deutsche Urlauber im Ausland lustig zu machen. „Sandalismus“ nennt das ein Facebook-Kommentar.

Weiße Socken in Sandalen: VHS Buxtehude mit gewagtem Werbebild

Was witzig klingt, hat einen ernsten Hintergrund. Die VHS Buxtehude beklagt einen geringen Männeranteil in ihren Kursen – und will ihn steigern. „Die Anforderungen an Männer sind in den letzten Jahren gestiegen. Man muss sich damit auseinandersetzen, wie man alles gebacken kriegt“, sagt Dirk Pohl, Leiter der VHS Buxtehude der MOPO.

Deshalb können Männer an der VHS künftig in einem geschützten Rahmen lernen, wie man backt, wie man gesund kocht, wie man trauert. Auch Yoga-Kurse stehen auf dem Programm. Und um auf diese Kurse aufmerksam zu machen, hat die Volkshochschule das Socken-Sandalen-Bild auf ihren Titel gepackt mit dem Werbeslogan „Männer in die VHS“. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Grenzt die VHS Buxtehude alte Männer aus?

„Uns wurde vorgeworfen, wir würden alle Männer über 60 ausgrenzen“, sagt Dirk Pohl. „Wir würden das Feindbild des ,alten weißen Mannes‘ bedienen.“ Die Volkshochschule reagierte auf die Kritik. Sie lud zu einem offenen Austausch ein, will verstehen, warum die Männer über 60 sich diskriminiert fühlen.

Die offene Diskussion sollte vergangenen Donnerstag bei alkoholfreiem Bier und Bratwurst stattfinden. Es kamen vier Männer. Der Haken: Sie alle fanden das Titelbild gar nicht so schlecht. Die Kritiker hatten offenbar keine Zeit oder Lust. Dirk Pohl ist enttäuscht: „Schade, dass die Herren, die sich benachteiligt fühlen, nicht gekommen sind.“

Pohl sagt: „Wir wollen ja eigentlich Männer gewinnen und nicht verprellen.“ Die Wahrheit ist nämlich: Männer sind öfter herzkrank als Frauen, so der deutsche Herzbericht 2022. Männer suchen sich weniger Hilfe bei psychischen Problemen oder Trauer, so eine britische Studie. Und genau da setzen die neuen Kurse an.