„Vertrauen euch komplett“: Diese Menschen dürfen im Januar kostenlos ins Wunderland

„Ich kann es mir nicht leisten“: Ein Satz, der niemandem leicht über die Lippen geht, ist zugleich der Name einer Aktion des Miniaturwunderlandes. An zahlreichen Terminen im Januar können Menschen, die nicht genug Geld für den Eintritt in das MiWuLa haben, kostenlos rein. Ein Nachweis wird nicht erwartet. Und für die, die sich zu sehr schämen, den Satz auszusprechen, haben die beiden Inhaber auch eine Idee.

Schon in den vergangenen Jahren hat das MiWuLa im Januar auf Eintrittsgeld von Menschen verzichtet, die sich einen Besuch in der größten Modelleisenbahnanlage der Welt nicht leisten können. „Wir wünschen uns: Entscheidet einfach selbst, ob ihr euch den Eintritt ins Miniaturwunderland leisten könnt oder nicht. Wir vertrauen euch da komplett“, sagen die beiden Gründer in einem Video auf Instagram. Schließlich gebe es keinen Ausweis, der das beweist.

Und wie funktioniert das Ganze? „Kommt einfach ins Wunderland an die Kasse und sagt: Ich kann es mir nicht leisten“, und ihr kommt ohne weitere Nachfrage ins Wunderland“, erklären die beiden. Ihnen sei bewusst, dass es unangenehm sein kann, diesen Satz auszusprechen. Doch auch dafür haben sie eine Lösung: „Malt ein Schild, einen kleinen Zettel, gebt uns ein Zeichen, egal in welcher Sprache: Wir werden euch verstehen.“

Auf der MiWuLa-Webseite ist aufgelistet, an welchen Tagen das Angebot gilt (nur an den Samstagen nicht) und an welchen davon mit erheblichen Wartezeiten gerechnet werden muss. „Bestenfalls besucht uns bitte Montag-Donnerstag am Nachmittag, hier haben wir die meisten Plätze frei. Lasst bitte die wenigen Plätze am Sonntag für Familien. Schulkinder können oft nur am Wochenende zu uns kommen. Beste Empfehlung für Menschen ohne Kinder: Die Dienstagabende, da wird es angenehm leer“, heißt es. Warten zu müssen, sei aber auch nicht schlimm: Schließlich gebe es einen Warteraum und niemand müsse stehen. (prei)