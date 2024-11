Walddörfer – da steckt die Ländlichkeit schon im Namen. Oben im nordöstlichsten Zipfel Hamburgs gelegen, führen die fünf Stadtteile ein Eigenleben, abgeschieden vom Trubel der Großstadt. Besucher müssen ganz schön weit rausfahren, um sich hier einmal umzusehen. Doch der Weg ist die Mühe wert. Wo erlebt man nördlich der Elbe schließlich noch echten Dorfcharakter in einem Hamburger Stadtteil? Wir reden von Höfen und Koppeln, Gemüsebau, und einem Krämerladen, der bald 100 Jahre alt wird. Warum dieses Jubiläum nicht nur ein Grund zur Freude ist, erfährt man am besten vor Ort, nämlich in Bergstedt.