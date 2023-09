Vermisstenfahndung in Hamburg: Wer hat Alissa (13) gesehen?

Seit Sonntagnachmittag wird die 13-jährige Alissa L. aus Eidelstedt vermisst. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit einem Foto nach ihr.

Nach Erkenntnissen des LKA 134 verließ die Vermisste am Sonntagnachmittag die Wohnung ihrer Eltern in der Oliver-Lißy-Straße. Die Polizei sagt es sei möglich, dass Alissa sich in der Nähe von Hannover aufhält, da sie bis vor Kurzem noch da gewohnt hat.

Alissa Limar wird seit Sonntag vermisst

Alissa L. ist 165-175cm groß, hat lange schwarze Harre und trägt eine weiße Bluse sowie eine grüne Hose. Obwohl sie erst 13 Jahre alt ist, könnte sie optisch auf 16 Jahre geschätzt werde, teilte die Polizei Hamburg mit.