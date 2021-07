Verlierer überrascht : Das sind Hamburgs beste Wellness-Oasen

Kurz dem Alltag entfliehen, den Stress abschütteln und mal so richtig entspannen – das geht für gewöhnlich ganz passabel in einer Therme. Und Hamburg hat auf dem Gebiet einige Wellness-Oasen im Angebot. Doch wo lässt es sich am besten relaxen? Das Portal Testbericht.de hat jetzt das „Thermen-Ranking 2020“ veröffentlicht. In Hamburg wurden dafür 15 Wellness-Tempel ausgewertet. Das Ergebnis: Im deutschlandweiten Vergleich hat Hamburg kaum eine Chance!

Denn im Vergleich findet sich der Hamburg-Sieger, das Holthusenbad (Eppendorf) auf Platz 163 wieder, holt dabei immerhin 4,3 von 5 möglichen Sternen. Auch das Parkbad holte 4,3 Zähler – Platz 177. Im vergangenen Jahr führte das Bäderland-Bad das Hamburger Ranking noch an. Insgesamt wurden 522 öffentlich zugängliche Wellness-Oasen und 650.000 Kundenmeinungen von Testberichte.de ausgewertet.

Hamburg: Letzter Platz geht nach Wandsbek

Am schlechtesten bei den 15 Hamburger Oasen schneidet das MeridianSpa Wandsbek in der Besuchergunst ab und landet mit vier Sternen auf dem bundesweiten Platz 447. Auch das Bäderland-Bad „Festland“ ist mit vier Sternen eher unterdurchschnittlich – Platz 425.

Dass das hochpreisige MeridianSpa mit seiner modernen Ausstattung die Besucher nicht überzeugt, verwundert allerdings ein bisschen. Der Erfolg des Holthusenbades könnte dagegen auch in Zusammenhang mit dem neugestalteten Wellnesbereich stehen.

Hamburg: Holthusenbad schlägt das MeridianSpa in Hamburg

Auch der gravierende Unterschied an befragten Personen könnte bei der Bewertung eine Rolle spielen: Im MeridianSpa Wandsbek wurde gerade einmal 470 Personen befragt, im Gegensatz zum Holthusenbad mit 1.283 Befragten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wo Sie in Hamburg Wärme finden: Das sind die besten Saunen der Stadt

Im Gesamtvergleich werden alle Thermen und Saunen mit 4,2 Sternen als guter Durchschnitt bewertet. Wellness-Oasen ab 4,3 Sternen werden von ihren Besuchern als überdurchschnittlich gut angesehen. (sr)