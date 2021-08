Verkehrswende: In Hamburg fahren jetzt sogar die „Gelben Engel“ Fahrrad

Hilfe per Pedelec: Um bei einer Panne schneller zum Autofahrer zu gelangen, fahren die „Gelben Engel“ des ADAC in Hamburg nun mit dem Fahrrad. Zwei Pedelec-Gespanne sind bereits in der Hansestadt im Einsatz.

Nachdem die Pilotphase im vergangenen Jahr getestet wurde, setzt der ADAC jetzt auf Hilfe per Pedelec. Die Fahrer kommen dabei mit einem Fahrrad, an dem ein speziell aufgebauter Anhänger Werkzeuge von bis zu 70 Kilogramm aufnehmen kann.

Per Pedelec schneller zum Autofahrer

„Damit können wir drei Viertel und somit die meisten aller anfallenden Pannen beheben. Nur Batterien oder ein schwerer Wagenheber haben keinen Platz im Hänger“, sagt Pannenhelfer Marko Biehl. Jedoch könnten Kollegen in der Pannenzentrale immer genau abschätzen, in welcher Situation die Hilfe per Fahrrad möglich sei, und in welcher nicht.

Ziel des ADAC sei es, bei einer Pannenhilfe schneller durch den Verkehr zu dem jeweiligen Autofahrer zu gelangen. Dazu sind bereits zwei Pedelec-Gespanne in der Hansestadt unterwegs – weitere Gelbe Engel auf Pedelecs sind nicht ausgeschlossen.

ADAC zieht positive Bilanz

„Die Bilanz war wirklich gut. Die Autofahrer waren zwar überrascht, wenn ich mit dem Fahrrad um die Ecke bog, aber die Reaktionen waren durchweg positiv“, sagt Marko Biehl. (mp)