Katharina B. ist sauer – und sie ist nicht alleine. Im August 2023 ist die 32-Jährige ins Pergolenviertel nach Winterhude gezogen. Sie fühlt sich wohl dort, wäre da nicht das leidige Parkplatzproblem. Abend für Abend kurvt sie auf der Suche nach einem Stellplatz durch das Neubauquartier. „Das ist einfach alles realitätsfern!“, schimpft sie und hat mit Nachbarn eine Petition gestartet. Doch von der Behörde gibt es aus einem ganz bestimmten Grund nur wenig Verständnis – und eine weitere Absage gleich oben drauf.

Das Neubauquartier erstreckt sich auf einer Fläche von 27 Hektar von der Hebebrandstraße im Norden bis zur Alten Wöhr im Süden. Seinen Namen hat es von den im Sommer rosenumrankten Bögen (Pergolen). Unter einem von ihnen befindet sich der Kiosk von Koral und Nesrin Balta, in dem sich an diesem Abend Katharina B. und ihre Mitstreiter versammelt haben. Sie haben die Schnauze voll. „Es gibt viel zu wenig Parkplätze“, fasst die 24-jährige Bewohnerin Julia-Marie ihre Situation zusammen.

Pergolenviertel: Nicht jede Wohnung hat einen Stellplatz

Denn im Pergolenviertel wurden zwar Tiefgaragen gebaut – aber längst nicht jede Wohnung hat auch einen Stellplatz. Julia-Marie ist Ende 2020 hier eingezogen, schon damals war nichts mehr frei. Sie steht bis heute auf der Warteliste.

Grund dafür ist, dass das Neuquartier von Anfang an autoarm geplant wurde, das betont Alexander Fricke, Bezirkssprecher von Hamburg-Nord. Auf circa 4000 Mieter in 1700 Wohnungen kommen aktuell um die 220 oberirdische, öffentliche Parkplätze sowie 756 Tiefgaragenstellplätze. Die Bewohner des Vorzeige-Viertels sollen sich die Mietwagen an der Car-Sharing Station teilen, radfahren oder wenige Schritte zur S-Bahn Rübenkamp laufen.

Anwohner empfinden autoarmes Quartier als „realitätsfern“

„Das ist einfach alles realitätsfern“, schimpft Katharina B. „Hier wohnen so viele junge Familien, die eben oft aufs Auto angewiesen sind.“ Sie selbst habe eine kleine Tochter, müsse jeden Morgen zur Kita und Arbeit fahren. „Mit dem Auto spare ich eineinhalb Stunden, die ich doch lieber mit meinem Kind verbringe, als den Kinderwagen in einen vollen Bus zu quetschen“, sagt sie. „Das Gleiche gilt für Menschen, die Schicht arbeiten.“

Kiosk-Besitzer Koray Balta (30) hat zudem noch ein ganz anderes Problem: „Hier gibt es keine einzige Lieferzone“, beklagt er. „Und weil der Winterlindenweg sehr eng und eine Einbahnstraße ist, können die Lieferanten auch nicht einfach mal hier halten. Ich hatte deshalb schon öfter die Situation, dass ich nicht beliefert werden konnte.“ Er selbst ist auch Mieter im Pergolenviertel, hat aber noch einen der begehrten Tiefgaragenstellplätze im November 2020 ergattert.

Kiosk-Besitzer Koray und Nesrin Balta benötigen für ihr Geschäft Ladezonen im Viertel. Florian Quandt Kiosk-Besitzer Koray und Nesrin Balta benötigen für ihr Geschäft Ladezonen im Viertel.

15 Prozent der Wohnungen hier sind Eigentumswohnungen, der Rest ist frei finanziert und öffentlich gefördert. Zu den Bauherren zählen neben der städtischen SAGA auch mehrere Baugenossenschaften, unter anderem die Hansa. „Das Pergolenviertel ist bekanntermaßen ein bewusst autoarm ausgelegtes Quartier“, betont Sprecherin Ina Ordemann. „Selbstverständlich haben wir bereits in Vermietungsprozessen unsere Interessenten und Mitglieder darauf hingewiesen.“ Katharina B. und ihre Mitstreiter bestreiten das.

Ihnen geht es aber nicht nur um die Tiefgaragen-Plätze – sondern vor allem um die öffentlichen Parkplätze, die sich unter anderem am Loki-Schmidt-Platz befinden. Noch sind diese kostenlos, sollen aber schon bald Geld kosten. „Warum macht man da kein Anwohnerparken draus?“, fordert Julia-Marie. „Das würde die Situation vielleicht ein bisschen verbessern.“ Um das zu erreichen, haben sie eine Petition gestartet, 181 haben bis jetzt unterschrieben.

Immer wieder parken Autofahrer im Pergolenviertel illegal – laut den Mietern liegt das an zu wenig Parkplätzen. Florian Quandt Immer wieder parken Autofahrer im Pergolenviertel illegal – laut den Mietern liegt das an zu wenig Parkplätzen.

Der dafür zuständige Landesbetrieb Verkehr erteilt dieser Forderung allerdings eine klare Absage. „Die wenigen Stellplätze im öffentlichen Raum sollen Besucher- und Wirtschaftsverkehren zur Verfügung stehen“, sagt Sprecherin Pauline Schröder. „Damit die Stellplätze für diesen Zweck zur Verfügung stehen und nicht durch Dauerparker (Bewohnende) dauerhaft belegt werden, wird eine Parkraumbewirtschaftung erfolgen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Knöllchen-Dickkopf aus Altona: Ich parke falsch – aus Notwehr

Zudem lasse die Anzahl der privaten Stellplätze in den Tiefgaragen kein Bewohnerparken zu. Immerhin eine gute Neuigkeit gibt es für Kiosk-Besitzer Koral und Nesrin Balta: Sobald die Bauarbeiten im Winterlindenweg abgeschlossen sind, soll es auch Ladezonen geben.

„Wir sind nicht gegen die Verkehrswende und auch nicht Pro-Verbrenner“, das ist Katharina B. und Julia-Marie wichtig zu betonen. „Aber es kann nicht sein, dass sich Konzepte ausgedacht werden, die mit der gelebten Realität so schwer vereinbar sind.“