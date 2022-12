Dieser Sommer könnte für Hamburgs Verkehrsteilnehmer zur Zerreißprobe werden: Nicht nur wird die Autobahn A23 im Nordwesten saniert – in dieser Zeit sollen auch ein wichtiger S-Bahn-Abschnitt und der Busbahnhof Bergedorf nicht mehr befahrbar sein. Was kommt auf Pendler zu? Lesen Sie mehr mit MOPO+! Unser Premiumangebot mit vielen exklusiven Inhalten kostet nur 99 Cent in den ersten vier Wochen und ist monatlich kündbar.

Dieser Sommer könnte für Hamburgs Verkehrsteilnehmer zur Zerreißprobe werden: Nicht nur wird die Autobahn A23 im Nordwesten saniert – in dieser Zeit sollen auch ein wichtiger S-Bahn-Abschnitt und der Busbahnhof Bergedorf nicht mehr befahrbar sein. Was kommt auf Pendler zu?

Bei dem S-Bahn-Abschnitt geht es nach MOPO-Informationen um die S3-Strecke zwischen Altona und Elbgaustraße. Die soll ab dem 30. Juli für voraussichtlich zwei Wochen gesperrt werden. Das betrifft die Haltestellen Diebsteich, Langenfelde, Stellingen und Eidelstedt. Grund für die Sperrung sind „wichtige Sanierungs- und Infrastrukturerneuerungsmaßnahmen“.

A23 und S3: Bauarbeiten im Sommer in Hamburg

Gleichzeitig werden ab dem 11. Juli, kurz nach der ersten Urlauberreisewelle zu Beginn der Sommerferien in Hamburg und Nordrhein-Westfalen, nur noch drei statt vier Fahrspuren auf der A23 zur Verfügung stehen. Davon lediglich eine in Richtung Hamburg. Geplant ist die umfassende Erneuerung der Fahrbahn zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und Halstenbek-Krupunder in Richtung Heide. Das teilte die Autobahn GmbH Nord am Donnerstag mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Sanierung: Auf dieser Autobahn drohen Staus bis Weihnachten!

„Wir sanieren bewusst in den Sommermonaten, in denen aufgrund der Ferien die Pendlerverkehre deutlich geringer sind und das Wetter den Einbau des Asphalts begünstigt“, sagte Dennis Krämer, Sprecher der Verkehrsbehörde, der MOPO.

S3: Voraussichtliche Sperrung ab Elbgaustraße

Dazu kommt jetzt noch die zweiwöchige S3-Sperrung, die sich mit den A23-Bauarbeiten im Sommer überschneiden wird. Geplant ist für diese Zeit ein Schienenersatzverkehr nach Altona. Während die S3 dann laut Plan relativ zügig auf die Schiene zurückkehrt, steht Busnutzern eine längere Odyssee bevor. Ab dem 12. Juni wird der Busbahnhof am Bahnhof Bergedorf sechs Monate lang nicht mehr angefahren.

Grund ist laut den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) die Sanierung der Fahrbahnen. „Aufgrund von Ausführungs- und Planungsmängeln weist die Fahrbahndecke auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern Risse und Löcher auf“, heißt es in einer Mitteilung. Die Busse halten während dieser Zeit an Ersatzhaltestellen in den umliegenden Straßen. Am gesamten Bahnhof Bergedorf soll es laut VHH genügend Wegweiser und Schilder geben.

Auch auf der A23 wird sich die Bauzeit voraussichtlich bis Weihnachten ziehen. Die Autobahn GmbH rechnet insbesondere morgens und nachmittags mit hoher Staugefahr. Ab April 2023 soll dann die Gegenfahrbahn in Richtung Hamburg zwischen Pinneberg-Süd und dem Dreieck Nordwest erneuert werden. (aba)