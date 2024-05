Verkehrschaos bleibt aus: „Alles schick“ auf Hamburgs Straßen

Trotz der Tausenden Menschen, die auch am Samstag zum Hamburger Hafengeburtstag strömten, hatten Fahrzeuge auf den Straßen weitgehend freie Fahrt. Im Hauptbahnhof war es deutlich enger.

Der Hamburger Hafengeburtstag hat am Samstag bei bestem Wetter wieder Tausende Menschen in die Innenstadt gelockt. Auf die Verkehrslage hatte der Zustrom indes wenig Einfluss, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale am Samstag.

„In der Innenstadt ist alles schick. Wider Erwarten ist auf den Straßen alles entspannt.“ Auch auf den Autobahnen kamen die Fahrzeuge gut voran. „Wir haben derzeit keine größeren Einschränkungen.“ Lediglich auf der A7 zwischen der Abfahrt Hausbruch und dem Elbtunnel gebe es stockenden Verkehr auf rund fünf Kilometern. Das sei aufgrund einer Baustelle aber fast täglich so.

Im Hauptbahnhof und einigen S- und U-Bahnstationen sowie entlang der Elbe war es dagegen schon deutlich enger. Zeitweise herrschte dort dichtes Gedränge. Polizei und Feuerwehr sprachen in dem Zusammenhang aber davon, dass es trotz der Massen keine besonderen Vorkommnisse gegeben habe. (dpa/mp)