Annika H. ist Konditorin. An jenem Tag im Juni 2023 hatte sie stundenlang in der Backstube gestanden, ihr tat der Rücken weh – „und dann dachte ich mir, eine Massage würde mir guttun“. Mit leiser Stimme schilderte die 23-Jährige vor Gericht, was der Masseur dann gemacht haben soll: „Er ist mit dem Finger in mich eingedrungen.“

Der Prozess gegen den Masseur Fadil A. (37) läuft bereits seit Anfang Dezember. Jetzt hat erstmals eines der mutmaßlichen Opfer ausgesagt. Insgesamt bei fünf Frauen soll A. zwischen Oktober 2020 und Juni 2023 sexuell übergriffig gewesen sein. Von „beischlafähnlichen Handlungen“ spricht die Staatsanwaltschaft. Das würde einer Vergewaltigung gleichkommen. Tatort: zwei Wellness-Oasen der Kette David Lloyd Meridian am Schaarsteinweg (Neustadt) und am Heegbarg (Poppenbüttel).

Im Gericht: Der Angeklagte hält sich einen Aktenordner vors Gesicht. Rechts einer seiner Anwälte. Olaf Wunder Im Gericht: Der Angeklagte hält sich einen Aktenordner vors Gesicht. Rechts einer seiner Anwälte.

Annika H. berichtet, dass sie einen Massagegutschein von ihrer Mutter geschenkt bekommen habe. Den wollte sie an diesem Tag einlösen. Sie sei in dem Wellnessclub schon mehrfach zur Massage gewesen. Den fraglichen Masseur kannte sie bis dahin aber nicht.

„Ich habe mich weggedreht und ihn aufgefordert, den Raum zu verlassen“

Der Angeklagte habe sie aufgefordert, sich bis auf den Slip auszuziehen, dann habe sie sich bäuchlings auf die Liege gelegt. „Als er meinen Rücken massierte, fragte er mich, ob das gut so sei, und ich antwortete mit Ja.“ Wenig später aber habe es ihr gar nicht mehr gefallen, denn da sei er mit seinen Händen dem Intimbereich sehr nahegekommen. „Es war noch gerade an der Grenze, deshalb habe ich nichts gesagt, aber meine Panik fing da schon an.“

Kurz darauf habe er dann aber die Grenze restlos überschritten. Er habe seine Hand unter ihren Slip geschoben, habe dann mehrfach ihre Klitoris berührt und sei dann mit seinen Fingern in die Vagina eingedrungen. „Ich war geschockt“, so Annika H.. „Ich habe mich sofort weggedreht. Ich habe ihn zur Seite geschoben, ihm gesagt, die Massage sei für mich beendet und habe ihn aufgefordert, den Raum zu verlassen. Er hat mich ziemlich erstaunt angesehen, hat immer wieder gesagt, er wolle darüber reden, aber das wollte ich nicht.“

Annika H. erzählt, sie sei in Tränen ausgebrochen, habe ihr Handy kaum in der Hand halten können vor Aufregung. Irgendwie habe sie es dann geschafft, ihren Verlobten anzurufen, der die Polizei alarmierte. Kurz darauf nahmen Beamte Fadil H. noch im Wellnessclub fest. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Sich selbst bezeichnet Fadil A. als „Top-Masseur“

Der Angeklagte bestreitet, jemals eine seiner Kundinnen gegen ihren Willen „befummelt“ zu haben. Im vorangegangenen Gerichtstermin vor einer Woche hatte er zwar zugegeben, mit Kundinnen Sex gehabt zu haben. Aber das sei nie gegen den Willen der Frauen erfolgt. Eine Kundin habe ihn sogar um Sex angefleht. In einer Erklärung, die seine Anwälte gestern verlasen, heißt es, Fadil A. habe nur dann den Intimbereich seiner Kundinnen berührt, wenn er entsprechende Signale empfangen habe. Gefragt, ob er den Intimbereich berühren darf, habe er nie. Er habe seinen „Eindrücken entsprechend agiert“.

Fadil A. bezeichnet sich laut „Bild“-Zeitung als „Top-Masseur“ mit 14 Jahren Berufserfahrung. Früher sei er in Moldawien, Zypern und der Türkei tätig gewesen „Ich bin bei den Frauen immer gut angekommen, einige haben mich nach der Massage in sozialen Netzwerken gesucht“, so Fadil A.

Im Gerichtssaal anwesend war auch seine Ehefrau, die betonte, voll und ganz hinter ihrem Mann zu stehen. Sie sei überzeugt, der ganze Prozess basiere auf einer großen Intrige.