Zum ersten Mal in der Geschichte der Hamburger Feuerwehr soll ein Nicht-Feuerwehrmann Pressesprecher werden. Das Vorhaben stößt intern allerdings auf massives Unverständnis. Dazu kommen noch Verfahrensfehler – und immer mehr Ärger. Dabei ist die Situation in der Hamburger Feuerwehr eh schon angespannt, es fehlt Personal, Notrufe werden nur verzögert entgegengenommen. Platzt das ganze Vorhaben?

Zum ersten Mal in der Geschichte der Hamburger Feuerwehr soll ein Nicht-Feuerwehrmann Pressesprecher werden. Das Vorhaben stößt intern allerdings auf massives Unverständnis. Dazu kommen noch Verfahrensfehler – und immer mehr Ärger. Dabei ist die Situation in der Hamburger Feuerwehr eh schon angespannt, es fehlt Personal, Notrufe werden nur verzögert entgegengenommen. Platzt das ganze Vorhaben?



Unter Feuerwehrleuten gilt es als Tradition, dass ein Sprecher der Feuerwehr aus den eigenen Reihen kommt. Jemand, der das Einsatzgeschehen und die Besonderheiten der Retter kennt, als Sprachrohr für die Arbeit der Kollegen.

Hamburg: Ärger bei der Feuerwehr um neuen Pressesprecher-Job

Nun soll Frank Reschreiter, Ex-Journalist (u.a. Redakteur bei der MOPO) und derzeit noch Sprecher der Innenbehörde, als Leiter in die Feuerwehr-Pressestelle wechseln. Beamte aus dem Einsatz- und Rettungsdienst kritisieren die Erwägung, attestieren ihm mangelnde Expertise.

Dabei ist die Lage bei der Feuerwehr ohnehin schon angespannt durch Personalnot und interne Querelen: Notrufe können oftmals nur sehr verzögert entgegengenommen werden, die Akademie hat keinen Leiter, auch die Pressestelle ist – nach Ärger um die Arbeitszeit – unterbesetzt, ab 15 Uhr werktags ist derzeit kein Sprecher im Dienst – sonntags sogar den ganzen Tag nicht.

Dazu soll es zwischen Grote und Feuerwehr-Chef Christian Schwarz regelmäßig knirschen. Zuletzt hatte man Schwarz eine Polizeikommissarin vor die Nase gesetzt; offiziell, um Dienstwege zu verkürzen. Angeblich soll die Beamtin Schwarz‘ Arbeit aber kontrollieren. Der bisherige Pressesprecher ist bereits in Ungnade gefallen: Ihm wurde angelastet, negative Feuerwehr-Berichterstattung nicht verhindert zu haben. Er wurde versetzt. Auch sein Stellvertreter soll gerügt worden sein.

Die Feuerwehr Hamburg gilt als angeschlagen

Nun ein fachfremder Mann aus der Behörde als neuer Sprecher der angeschlagenen Feuerwehr? Bisher scheiterte Reschreiters Berufung nach MOPO-Informationen, weil Formalitäten übergangen wurden. Reschreiter soll ohne eine vorherige Ausschreibung den Posten übernehmen, außerdem war der Personalrat nicht involviert. Aus Feuerwehr-Kreisen heißt es, dass Grote so vermeiden wollte, dass es Bewerber aus den eigenen Reihen gibt.

Auf MOPO-Nachfrage sagen Innenbehörde und Feuerwehr, dass Grote kein Akteur in dem Verfahren ist, sondern „alle sind im Gespräch“. Heißt: Die Besetzung werde intern ausgiebig besprochen, an einer zeitnahen Umsetzung werde im Interesse der Feuerwehr getüftelt. Ein Sprecher: „Alle sind aktiv im Dialog. Wichtig dabei zu wissen ist, dass niemandem eine Stelle geklaut wird. Es geht um die Stärkung der Feuerwehr, auf allen möglichen Ebenen.“

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD). WITTERS Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD).

Auch in Zukunft wird, so beteuert der Sprecher, ein Feuerwehrmann in Uniform von Einsatzorten Medienvertretern Auskünfte geben. Reschreiter – der jahrzehntelange Erfahrung in der Hamburger Politikszene vorweisen kann – soll, so erfuhr die MOPO, hauptsächlich Kommunikationswege optimieren. Möglich ist auch eine Art Doppelspitze: Reschreiter und ein neuer Feuerwehrmann, der in die Pressestelle versetzt wird.

Und was ist mit dem Verfahrensfehler? Laut Behörde eine „Stelle im Arbeitsprozess, bei der nicht alles umfänglich berücksichtigt wurde“.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs brutalster Rocker-Krieg: Was wurde eigentlich aus den Mongols?

Die Gewerkschaft fürchtet indes eine Klagewelle, falls es zu einer Besetzung Reschreiters kommt – vor allem, weil es keine übliche Stellenausschreibung gab. „Es wäre nicht das erste Mal, dass einzelne Beamte den Klageweg beschreiten, weil sie nicht berücksichtigt wurden. Und so ein Prozess kann Monate dauern“, sagt ein Sprecher zur MOPO. Genau wegen eines solchen Prozesses ist die Chef-Stelle der Feuerwehr-Akademie seit Monaten unbesetzt.