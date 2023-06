Gehöre ich zu den Besserverdienern oder ist mein Gehalt unterdurchschnittlich? In welche Branche, welches Unternehmen oder in welchen besser bezahlten Beruf könnte sich ein Wechsel jetzt lohnen? Das Internetportal „Kununu“ hat die Gehälter in Hamburg ausgewertet. Ein Unternehmen liegt dabei mit den Jahresgehältern seiner Angestellten klar auf Platz eins. Und fünf Branchen sind weit abgeschlagen.

Verdiene ich mehr oder weniger als der durchschnittliche Hamburger? Und in welche Branche, welches Unternehmen oder besser bezahlten Beruf könnte sich ein Wechsel gerade jetzt bei Fachkräftemangel lohnen? Das Internetportal „Kununu“ hat die Gehälter in Hamburg ausgewertet. Und ein Unternehmen liegt mit seinem durchschnittlichen Jahresgehalt klar auf Platz eins.

50.546 Euro brutto im Jahr – so viel verdienen Hamburger im Durchschnitt bei Vollzeit. Das ergab eine neue Auswertung von Gehaltsdaten durch das Internetportal „Kununu”, die der MOPO vorliegt. Die Zufriedenheit liegt demnach bei 59 Prozent. Hamburger Gehälter liegen damit etwas über dem bundesweiten Schnitt von 49.200 Euro, den das Statistische Bundesamt im März bekannt gab.

Gehälter in Hamburg: Das verdient man in den Jobs, die es in der Stadt am häufigsten gibt

Der Job, dem in Hamburg die meisten Beschäftigten nachgehen – Projektmanager – liegt mit 59.090 Euro sogar über dem Hamburger Gesamtschnitt. Das schaffen unter den zehn Jobs, die es am häufigsten in der Stadt gibt, sonst nur noch Software-Entwickler (58.611 Euro) und Human-Resource-Manager (53.983 Euro).

Im zweithäufigsten Job verdient man als Marketing Manager im Schnitt 49.787 Euro im Jahr. Gefolgt wird er von kaufmännischen Angestellten (40.300 Euro), Sachbearbeiter (39.602 Euro) und Office Administratoren (32.477 Euro). Letzte verdienen unter den zehn häufigsten Jobs am wenigsten.

Den mit Abstand am besten bezahlten Beruf in Hamburg haben Anwälte mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 87.241 Euro. Gefolgt werden sie von Softwarearchitekten (79.866 Euro), Country Managern (70.988 Euro), IT-Projektmanagern (68.490 Euro) und SAP-Beratern (67.828 Euro).

Auch Key Account Manager (67.331 Euro), Ingenieure (65.093 Euro), Produktmanager (63.208 Euro), Vertriebsingenieure (62.495) und Prozessingenieure (62.097 Euro) gehören demnach zu den zehn am besten bezahlten Berufen. Berücksichtigt wurden Berufe, zu denen mindestens 200 Gehaltsdaten vorlagen. Leitende Berufe und allgemeine Berufsbezeichnungen wurden ausgenommen.

Hamburg: Diese Unternehmen zahlen am besten

Wer gezielt nach einem besonders gut zahlenden Unternehmen suchen will, könnte bei SAP fündig werden: Das Software-Unternehmen zahlt mit 86.730 Euro das höchste durchschnittliche Jahresgehalt in Hamburg.

Auch IBM Deutschland (83.768 Euro), das Pharma-Unternehmen Johnson & Johnson (81.107 Euro), tecis Finanzdienstleistungen (79.849 Euro) und der Elektronik-Riese Philips (78.933 Euro) gehören zu den fünf bestzahlenden Unternehmen in der Stadt.

Bei den Branchen führen die Banken das Feld mit 61.963 Euro an. Auch im Maschinenbau (57.906 Euro), bei Versicherungen (57.678 Euro), im Energie- (57.417 Euro) und IT-Sektor (56.761 Euro) verdient man in Hamburg am meisten. Rein finanziell dürfte sich ein Wechsel besonders für diejenigen lohnen, die derzeit noch in den am schlechtesten bezahlten Branchen arbeiten.

Diese Negativliste wird vom Tourismus mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 33.669 Euro angeführt. Auch in den Branchen Textil (39.884 Euro), Sport und Beauty (40.395 Euro), Bildung (42.072 Euro) und Gesundheit, Soziales und Pflege (42.725) verdient man im Branchen-Vergleich am wenigsten. Berücksichtigt wurden Branchen, zu denen Kununu Daten von mindestens 500 Gehältern vorlagen.

Städtevergleich: Verdient man woanders mehr?

Oder doch lieber in eine andere Stadt ziehen, um den Verdienst zu steigern? Riesig ist die Auswahl nicht, immerhin liegt Hamburg im Vergleich von zwanzig deutschen Städten auf Platz 5. Besser verdient im Schnitt, wer in München (56.600 Euro), Frankfurt am Main (56.440 Euro), Stuttgart (55.805 Euro) oder Düsseldorf (52.064 Euro) arbeitet. Etwas weniger hingegen in Bonn (50.450 Euro), Köln (49.070 Euro) oder – mit etwas mehr Abstand – in Berlin (47.670 Euro). Das Schlusslicht bildet Dresden mit 39.659 Euro.

Die Auswertung beruht dem Internetportal „Kununu“ zufolge auf mehr als 120.000 Gehaltsdaten von Nutzern, die mithilfe von hinterlegten Gehaltsspannen für die jeweiligen Jobs und Quervergleichen bewertet wurden. „Kununu“ ist ein Internetportal, bei dem Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber anonym bewerten können und gehört zu New Work SE.