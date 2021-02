Verdacht auf Schweinepest: Totes Wildschwein an Elbe in Hamburg gefunden

Othmarschen -

Am Elbufer in Othmarschen haben Passanten am Samstagmittag ein totes Wildschwein entdeckt. Wie das Schwein an den Elbstrand gelangt ist, ist bislang unklar – das Tier wird jetzt auf die Schweinepest getestet.

Mehrere Passanten fanden das tote Wildschwein am Samstagmittag am Elbufer in Othmarschen. Laut Polizei gingen gegen 13 Uhr mehrere Anrufe ein.



Das könnte Sie auch interessieren: Wildschwein verletzt Fußgängerin – mitten in der Stadt

Spaziergänger hatten das Tier am Hans-Leip-Ufer nahe dem „Weissen Hotel“ an der Elbchaussee entdeckt. Es lag seitlich auf Steinen unter den Sträuchern zwischen Gehweg und Elbe.

Totes Wildschwein am Elbufer entdeckt – Hergang unklar

Über die Feuerwehr wurde der Schwanenvater Olaf Nieß alarmiert. Einer seiner Mitarbeiter rückte mit einem Transporter an und konnte das tote Tier mit Unterstützung eines Polizisten in einer Plane sichern. Anschließend wurde es zur weiteren Untersuchung abtransportiert.



Die MOPO AM WOCHENENDE 76 Seiten pralle Wochenendlektüre mit Einkaufs-, Ausflugs- und Reisetipps, viel Sport und Rätselbeilage. Wir haben Platz für längere Texte und neue Serien, erzählen Kiez-Geschichten und berichten über bemerkenswerte Kriminalfälle aus Hamburg. Mehr Samstag, mehr Sonntag, mehr MOPO. Jeden Samstag neu am Kiosk.

Wie das Schwein an den Elbstrand gelangt war und was die genaue Todesursache ist, wird nun untersucht. Außerdem soll getestet werden, ob das Schwein möglicherweise die afrikanische Schweinepest gehabt hat.