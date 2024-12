Wie gemalt sehen die Macarons in der Glasauslage aus. Daneben Cheese-Cake mit Fruchtspiegel oder das Himbeertörtchen. Eins sieht leckerer aus als das andere. Und alles, was bei Ina Fischer (36) und Alexander Erb (38) im „ima vegan“ in der Vitrine liegt, wird in Handarbeit selbst hergestellt und ist rein pflanzlich.