Wir Deutsche sind große Grillfans. Beliebt sind Steaks, Bratwürste und Fleischspieße, die da auf dem Rost landen – besonders wenn Männer das Feuer entfachen. Aber warum nicht mal vegan grillen? Wie das geht, darüber habe ich mit Konstantin Elser (42), Inhaber und Chefkoch von „The Vegan Eagle“, gesprochen.

Seit zehn Jahren gibt es den „veganen Adler“ an der Straße Wischhöfen (Langenhorn), monatlich wechselt die Karte. Gekocht wird für alle, die Lust auf pflanzliches Essen mit Einflüssen aus aller Welt haben. Mitnichten also ein Restaurant, in dem Veganer unter sich sind. Die Hälfte der Gäste sind Flexitarier. „Wir kochen für Foodies“, sagt Konstantin Elser, „die interessiert und offen für alles sind.“