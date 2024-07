Wer sich vegan ernährt, übt sich in Verzicht, das ist eins der gängigen Klischees. Dazu passt so gar nicht, was Sterne-Köche an pflanzlichem Essen auf die Teller zaubern. Auch in Hamburg kann man erstklassige Gemüse-Küche genießen. Zwei Tipps für einen Schlemmer-Abend – und wo sie in Berlin und Frankfurt kulinarisch glücklich werden können.