Gegen „Mackertum und Sexismus“: Demo am Vatertag in Hamburg

Mit Bollerwagen gegen das Patriarchat: Das „Queer-Anarchafeministische Kollektiv“ ist am Donnerstag zur einer Protestdemo gegen „Vaterland und Patriarchat“ über die Reeperbahn auf St. Pauli gezogen. Ansonsten blieb es am Vatertag in Hamburg laut der Polizei ruhig.

Gegen 15.30 Uhr hatten sich die rund 140 Teilnehmer:innen am Park Fiction getroffen. Hinter großen schwarzen Bannern mit Aufschriften wie „Macker-Nieren-Kollektivieren“ zogen sie weiter in Richtung Sternschanze, wo die Demo gegen 17.05 Uhr endete.

Demo am Vatertag in Hamburg

Bereits die Ankündigung des Protests hatte im Internet für Aufsehen gesorgt. Unter dem Motto „Bollerwagen klauen und den Männertag versauen“ rief das Kollektiv zur Demo am Vatertag auf, um sich die Straße zurückzuerobern.

Laut Angaben der Polizei soll die Demo einmal gestoppt worden sein, weil sich einige Teilnehmende vermummt hätten. Nach Aufforderung der Beamten die Vermummung abzunehmen ging es jedoch friedlich weiter.

Ansonsten gab es bis zum frühen Donnerstagabend nach Angaben der Polizei keine größeren Einsätze, die von übermäßig Feiernden ausgelöst worden wären. Es sei ein total ruhiger Tag gewesen, sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei. (abu)