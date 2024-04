Vater lauert anderem Mann vor Kindergarten auf und prügelt ihn krankenhausreif

Im Oktober 2022 kam es vor einer Kita in Rahlstedt zu einem brutalen Angriff. Ein Vater hatte einem anderen Mann aufgelauert, mit dem er zuvor in der Einrichtung in Streit geraten war. Das Opfer erlitt einen Nasen- und Augenhöhlenbruch und diverse Prellungen. Jetzt landet der Fall vor Gericht.

Der Vorfall geschah am Morgen des 27. Oktober 2022. In einer Kindertagesstätte an der Scharbeutzer Straße in Rahlstedt kam es zu einem Streit zwischen zwei Männern. Nachdem der 31-Jährige sich von seinem Kind verabschiedet hatte und nach draußen gegangen war, wartete er vor dem Gebäude auf seinen Kontrahenten.

Prügelattacke vor Kita: Mann vor Gericht

Als dieser kam, soll er ihm laut Anklage mindestens „15 wuchtige Faustschläge“ verpasst haben. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Neben einem Nasenbeinbruch erlitt eine Fraktur des Augenhöhlenbodens, eine Nierenprellung und eine Thoraxprellung. Bis heute leidet er laut Hamburger Staatsanwaltschaft unter Sehstörungen und Angstzuständen.

Am Montag wird der brutale Fall der vorsätzlichen Körperverletzung vor dem Amtsgericht Wandsbek verhandelt. (jek)