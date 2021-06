Usedom, Sylt und Co.: Reisetipps: Zehn Traumstrände an Nord- und Ostsee

Ein sommerlicher Badeurlaub auf Korsika oder Kuba ist in diesem Sommer weiterhin unrealistisch. Doch mit ein bisschen Sonnenschein fühlen sich die Strände unserer Nord- und Ostseeküste fast genauso karibisch an. Zehn Reisetipps für Sandläufer und Wellenhüpfer.

In Zeiten der Corona-Pandemie setzen viele Touristen auf einen Urlaub innerhalb Deutschlands. Da richtet sich der Blick vor allem auf Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, die mit ihren Stränden an der Nordsee und Ostsee die Besucher anlocken.

Urlaub an der Nordsee: Der Strand Süden von Sylt

Im beschaulichen Örtchen Hörnum im Süden von Sylt an der Nordsee ist nicht nur der Trubel Westerlands weit entfernt. Die Insel ist an dieser Stelle so schmal, dass Urlauber gleich zwei Strände zur Auswahl haben: den geschützten, familienfreundlichen Oststrand samt Hafen sowie den wilderen, insgesamt 40 Kilometer langen Weststrand.

Verbunden sind beide über die Hörnum-Odde, Sylts dünenreiche, oft windumtoste Südspitze, um die sich herrliche Spaziergänge am Strand mit Blick auf die Schwesterinsel Amrum unternehmen lassen.

Aber Achtung: Für Tagestouristen ist Sylt über Christi Himmelfahrt und Pfingsten gesperrt.

Urlaub an der Nordsee: Amrums breiter Kniepsand-Strand

Wer auf Höhe des Leuchtturms am westlichen Rand des Dünengürtels steht, überblickt den endlosen Strand von Amrum an der Nordsee, der sich kilometerweit bis zur Nordspitze der Insel zieht.

An seiner breitesten Stelle erstreckt sich der goldgelbe sogenannte Kniepsand – genau genommen eineSandbank – über anderthalb Kilometer. Ein besonders schöner Strandabschnitt liegt auf Höhe des verträumten Inseldorfs Nebel. Hier ist der Fußmarsch vom Dünenrand bis in die Nordseewellen nicht allzu lang.

Achtung: Auch für Amrum gilt das Betretungsverbot für Tagestouristen an Himmelfahrt und Pfingsten.

Urlaub an der Nordsee: Der Strand von St. Peter-Ording

Der zwölf Kilometer weitläufige und bis zu zwei Kilometer breite feinpudrige Strand an der Westküste von Schleswig-Holstein lockt zu ausgiebigen Spaziergängen am Strand und bietet mehr als genug Platz für alle. Kinder können sich auf mehreren Strandspielplätzen austoben.

Achtung: Tagestouristen dürfen nicht nach St. Peter-Ording über Himmelfahrt und Pfingsten.

Urlaub an der Nordsee: Der Strand der Helgolands-Düne

Normalerweise pendeln ganzjährig Fähren von der Hauptinsel Helgoland hinüber zur vorgelagerten „Düne“. Dieses Naturparadies ist umrahmt von zwei flach abfallenden, karibisch weißen Strände an der Nordsee, die sich Urlauber häufig mit kugelrunden Seehunden teilen.

Besonders schön: Einige bunte Holzbungalows und ein Campingplatz bieten außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten inmitten dieses Panoramas in der Nordsee.

Achtung: Bis einschließlich 24. Mai sind auf Helgoland noch keine Tagestouristen zugelassen.

Urlaub an der Nordsee: Der Strand von Juist

Wer kann schon von sich behaupten, auf einer Sandbank zu leben? Die Juister können es. Im Gegensatz zu etwa Sylt oder Amrum besitzen die sieben ostfriesischen Inseln, zu denen Juist zählt, keinen Geestkern. Töwerland nennen die Juister ihr 15 Kilometer langes und äußerst schmales Eiland: Zauberland. Dies gilt auch für den endlosen Strand.

Wer gedankenverloren entlang der Brandung der Nordsee spaziert oder beim Sonnenbaden den feinen Sand durch die Hände rieseln lässt, wird von keinem Motorengeräusch gestört. Denn Juist ist autofrei. Stattdessen könnte ein Schnauben und Wiehern zu vernehmen sein, denn Juists typisches Transportmittel sind die Pferdekutschen.

Achtung: Auf den ostfriesischen Inseln gilt eine Mindestmietdauer von einer Woche.

Urlaub an der Ostsee: Die Halbinsel Holnis im Süden von Dänemark

Über rund sechs Kilometer erstreckt sich nordöstlich von Glücksburg die idyllische Halbinsel Holnis. Zu großen Teilen Naturschutzgebiet mit Salzwiese und Noor (Haff), ist die Halbinsel eine Oase der Stille. Entlang der Außenförde leuchtet ein langer, flach abfallender Strand.

Je nördlicher man sich niederlässt, desto ruhiger wird es. Wen die Wanderlust packt, der bricht mit etwas Proviant zu einem Spaziergang um Holnis‘ Nordspitze auf. Die Belohnung ist ein herrlicher Ausblick über die Ostsee bis hinüber nach Dänemark.

Urlaub an der Ostsee: Ship-Spotting in Heidkate

Wer sein Lager am schützenden Dünenrand des Strands in Heidkate errichtet oder es sich in einem Strandkorb gemütlich macht, genießt freien Blick gen Horizont und kann in der Ferne Surfer oder auslaufende Schiffe Richtung Skandinavien beobachten.

Und wer entlang des Weges am Dünengürtel weiter Richtung Osten radelt oder wandert, findet sich bald in den zwei Strandbädern Kalifornien und Brasilien an der Ostsee wieder.

Urlaub an der Ostsee: Der Strand in Timmendorf auf der Insel Poel

Weit weniger überlaufen als der bekanntere Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein ist das fast gleichnamige Idyll auf der Ostseeinsel Poel in Mecklenburg-Vorpommern. Über einen Damm mit dem Festland verbunden, geht es auf dem Eiland in der Wismarer Bucht ruhig und familiär zu.

Urlaub an der Ostsee: Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in Mecklenburg-Vorpommern

In bizarren Formationen beugen sich windgebeugte Kiefern über den Strand auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst an der Ostsee. Andere hat der Sturm ganz umgefegt. Dicke Stämme dienen dann als Schutz oder Sitzbank, wo es weit und breit weder Cafés noch Strandkörbe gibt.

Wind und Meeresströmungen formen die Sandmassen und Landschaften im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft jeden Tag von Neuem.

Urlaub an der Ostsee: Die Kaiserbäder auf der Sonneninsel Usedom

Die Schwesterorte Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck nahe der polnischen Grenze bilden die legendären Kaiserbäder von Usedom. Mit Beginn des Badetourismus im 19. Jahrhundert entstanden hier die prächtigen Bauten im Bäderstil.

Geprägt durch Jugendstil und Klassizismus, zieren Balkone, Säulen und florale und maritime Ornamente die pastellfarbenen Villen, meist Holzbauten. Sie bilden eine einmalige Kulisse an diesem blütenweißen Ostseestrand, der sich ganze 40 Kilometer westwärts Richtung Peenemünde zieht.

Achtung: Tagestouristen in Mecklenburg-Vorpommern droht ein hohes Bußgeld. Ab dem 25. Mai dürfen wieder Touristen ins Land, wenn sie eine Ferienwohnung oder Hotel gebucht haben. (dpa/aba)