Urlauber aufgepasst: Am Wochenende wird Hamburg zur Staufalle

In fast allen Bundesländern dürfen sich Schülerinnen und Schüler am Wochenende über Ferien freuen. Die Fahrt in den Urlaub kann jedoch zur Geduldsprobe werden, wenn man zur falschen Zeit unterwegs ist. Oder am falschen Ort.

Mit dem Beginn der Sommerferien in fünf weiteren Bundesländern müssen sich Autofahrer am Wochenende auf volle Autobahnen und Staus einstellen. Berlin und Brandenburg sowie Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern starten dann in die schulfreie Zeit, wie der ADAC mitteilte. „Auf den wichtigsten Urlauberautobahnen wird es zeit- und abschnittsweise sehr zäh.“

Sommerurlaub: Am Wochenende wird Hamburg zur Staufalle

Das gilt auch für den Raum Hamburg: „Autofahrer im Norden brauchen am Wochenende eine hohe Stress-Resilienz.“ Der Urlaubsverkehr nehme massiv zu, besonders am Freitagnachmittag und Samstag.

Besonders voll werde es auf der A1 rund um Hamburg und Richtung Norden zwischen Ratekau und Pönitz. „Hier sorgt eine Baustelle für Staustress.“ Auf vor dem Übergang nach Fehmarn soll es problematisch werden. Auf der A7 rechnet der Verkehrsclub im Bereich des Elbtunnels mit besonders viel Stau.

ADAC: Fahren Sie am besten unter der Woche

Dazu wird südlich der Elbe viel gebaut: Das betrifft die Streckenabschnitte zwischen dem Horster Dreieck und der Raststätte Seevetal, Soltau-Ost und Dorfmark und dem Abschnitt zwischen Garlsdorf und Egestorf.

Doch auch bei Pinneberg dürfte eine Baustelle auf der A23 für reichlich Stau sorgen. In Mecklenburg-Vorpommern gilt dies auf der A20 bei Kröpelin. Die Bundes- und Landstraßen der Küstenregion werden sich ebenfalls füllen. Wer kann, solle Alternativrouten nutzen oder auf andere Wochentage ausweichen, empfiehlt der ADAC. Geeignet seien Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. (doe/dpa)