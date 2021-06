Urlaub in Dänemark : Regierung stellt Grenzöffnung in Aussicht

Nachdem am Mittwoch das öffentliche Leben in Dänemark wieder weitestgehend hochgefahren wurde, stellte Mette Frederiksen nun auch die Grenzöffnung für Touristen in Aussicht. Die dänische Staatsministerin hatte noch vor einer Woche betont, dass die Öffnung des Landes für Urlauber keine Top-Priorität habe.

Der Sommerurlaub in Dänemark könnte für viele Deutsche in diesem Jahr doch noch stattfinden. Langsam scheint sich nämlich die starre Haltung der dänischen Regierung in Sachen Grenzöffnung ein wenig zu lockern. Mittlerweile sind die meisten Oppositionsparteien für eine Grenzöffnung, zumindest für Deutsche und Norweger. Schweden bleibt mit seinem Sonderweg in der Corona-Krise aber tabu für die allermeisten Parlamentarier Dänemarks.

Urlaub in Dänemark: Öffnung für Touristen möglich

Nun stellte Mette Frederiksen am Donnerstagabend in einer Fernsehdebatte in Aussicht, die Einreise für Touristen bei Vorlage eines Mietvertrags für ein Ferienhaus in einer nächsten Phase der Grenzöffnung zu erlauben. Vorerst bleibt es aber bei der bisherigen Regelung in Schleswig-Holsteins Nachbarland, dass der Grenzübertritt nur für Berufspendler und im Fall eines wichtigen Grundes möglich ist.

Wie lange die dänische Regierung diese Entscheidung noch aufschieben kann, bleibt unklar. Nicht nur im eigenen Land wächst der Druck, sondern auch die deutsche Ankündigung, die Grenzkontrollen zu lockern, hat Dänemark unter Zugzwang gesetzt. „Ich habe Horst Seehofer mitgeteilt, dass wir zunächst auch mit unseren übrigen Nachbarländern sprechen müssen“, sagte der dänische Justizminister Nick Hækkerup im Hinblick auf die deutschen Lockerungen.

Grenzöffnung für Urlauber: Corona-Zahlen in Deutschland und Dänemark niedrig

Sowohl in Deutschland als auch in Dänemark konnte das Corona-Virus überwiegend unter Kontrolle gebracht werden – die Grenzregionen beider Länder sind auf der Corona-Karte ohnehin der weißeste Fleck. Zwar betont der dänische Justizminister, dass es auch auf die Anzahl der Touristen ankäme. „Wenn wir uns vorstellen, dass eine Million Deutsche nach Dänemark reisen, dann wird ein Anteil infiziert sein. Dies kann neue Infektionsketten auslösen.“ Jedoch scheint der Druck von außen und von innen langsam zu groß zu werden.

Weitere Lockerungen in Dänemark: Kommende Woche neue Verhandlungen

Für die kommende Woche hat Frederiksen die Parteien des Folketing zu neuen Verhandlungen über eine weitere Öffnung Dänemarks eingeladen – ob sie dort weiterhin vom Thema Grenzöffnungen ablenken kann, kommt auch darauf an, wie sich die geladenen Parteien bis dahin in Position bringen.

Für deutsche Touristen wird es aber immer wahrscheinlicher, dass zumindest mit dem Start der Sommerferien Ende Juni ein Urlaub in Dänemark möglich sein könnte.