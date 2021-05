Urlaub im Süden: Flugpreise trotz Nachfrage niedrig – das könnte sich bald ändern

Endlich wieder Urlaub: Nachdem die Quarantänepflicht für Reisende unter anderem aus Mallorca und Griechenland aufgehoben worden ist, zieht es viele Hamburger in den Süden. Trotz hoher Nachfrage sind die Flugpreise noch nicht angestiegen – das könnte sich jedoch bald ändern.

Der Sommer naht: Viele Hamburger planen bereits ihren Sommerurlaub im Süden Europas, um dem Corona-Alltag für eine Weile den Rücken zu kehren. Dabei zeichnet sich vor allem Griechenland als beliebtes Reiseziel der Hamburger ab. „Ich habe heute schon zwei Reisen nach Griechenland gebucht. Die Leute sind heiß auf das Land“, sagt Andreas Meyer, Inhaber des „Reisedienstes Uhlenhorst“.

Entfallende Quarantänepflicht sorgt für Nachfrage

Grund dafür sei ein derzeit rentables Preis-Leistungs-Verhältnis der Angebote. Zudem sorge, ähnlich wie bei Reisen nach Mallorca oder auf die Kanaren, das Entfallen der anschließenden Quarantänepflicht von 14 Tagen für Beliebtheit bei den Buchungen.

Für viele Urlauber sei das der entscheidende Fakor – trotz anhaltender Reisewarnung für Griechenland. Da viele Hamburger jedoch noch unentschlossen sind, ob sie ihre Reise antreten wollen oder nicht, buchen viele die Flex-Option. Kunden ist es dadurch möglich, bis kurz vor Antritt wieder von der Reise zurücktreten.

Der Reisedienst-Inhaber Andreas Meyer verzeichnet zurzeit einige Buchungen. Er hält fest: Griechenland ist das zurzeit beliebteste Reiseziel der Hamburger. Andreas Meyer Foto:

Flugpreise trotz Lockerungen vorerst nicht angestiegen

Trotz der bestehenden Nachfrage seien die Flugpreise, laut Meyer, vorerst nicht angestiegen. „Im Gegenteil – für Flüge in den Sommerferien sind die Kosten sehr moderat“. Erst am Montag habe er für Kunden eine Mallorca-Reise in den Sommerferien für nur 120 Euro gebucht, inklusive Gepäck. „Das ist mehr als preisgünstig“, sagt Meyer.

In Hinsicht auf Pfingsten könne sich das jedoch schnell ändern. „Erfahrungsgemäß werden die Preise steigen“, sagt er. Gerade über die Feiertage sei dies meistens der Fall. Meyer rechne zudem mit einem Zuwachs der Nachfrage bezüglich Reisen nach Österreich.

Österreich wartet noch auf Lockerungen

„Österreich war im vergangenen Jahr aufgrund der Nähe zu Deutschland schon sehr beliebt“, sagt er. Sobald auch dort die Quarantäneregeln aufgehoben würden, erwarte er wieder zahlreichen Buchungen in das Nachbarland.