Rein in die Schuhe! Das sind die schönsten Laufstrecken Hamburgs

Viel braucht es zum Joggen nicht: Nur ein Paar gute Schuhe und eine schöne Strecke. Davon hat Hamburg mehr als genug zu bieten. Mit den Laufstrecken-Tipps der MOPO können Sie Ihre nächste Laufrunde nutzen, um mal eine neue Ecke unserer schönen Hansestadt kennenzulernen.

1) Die Anfänger-Strecke

Die Wohlerspark-Runde auf dem ehemaligen Friedhof Norderreihe (Altona-Altstadt) ist gut geeignet für Anfänger, die hier nach und nach ihre Anzahl von Runden steigern können. Der kleine Park liegt zwischen den Straßen Bei der Johanniskirche, Wohlers Allee, Norderreihe, Mumsenstraße und Max-Brauer-Allee.

Strecke: rund 700 Meter

Dauer: etwa fünf Minuten

Highlights: die Lindenalleen, bemooste alte Grabsteine, die Skulpturen im großen Rondell

Der Wohlers Park in Altona ist die richtige Anlaufstelle für Anfänger.

2) Der Hamburg-Klassiker

Die wohl beliebteste Laufstrecke in Hamburg führt um die Außenalster. Tagsüber und sogar mitten in der Nacht sieht man hier Jogger laufen, darunter auch häufig Promis. Und für durstige Sportler gibt es auf der Strecke zwei Trinkwasserspender.

Strecke: rund 7,4 Kilometer

Dauer: geübte Läufer brauchen etwa 40-45 Minuten, Einsteiger etwa 55 Minuten

Highlights: das Alsterpanorama, Villen am Wegesrand, Segler, Ruderer, Paddler

3) Die Hafen-Route

Ganz maritim: Vom Museumshafen Övelgönne bis zum Fähranleger Teufelsbrück.

Strecke: Rund sechs Kilometer – die Strecke kann bis Blankenese verlängert werden.

Dauer: etwa 40 Minuten

Highlights: Museumshafen, „Strandperle“, der Blick auf Hafen und Elbe

Tipp für Profis: Direkt an der Elbe im Sand laufen. Das ist schwieriger als auf Asphalt, weil die Beinmuskulatur besonders beansprucht wird.

Der Museumshafen Övelgönne ist ein guter Startpunkt für einen Lauf entlang des Wassers.

4) Die Profi-Strecke

Eine der schönsten und längsten Strecken: Ab Schlump in den Sternschanzenpark, am Messegelände vorbei zu Planten un Blomen. Von dort zur Binnenalster, dann an der Ostseite der Außenalster zur Krugkoppelbrücke, in

Richtung Klosterstern zur Isestraße und dann am Kaiser-Friedrich-Ufer bis zur Christuskirche – geschafft.

Strecke: etwa 15 Kilometer

Dauer: etwa 1,5 Stunden

Highlights: drei Parkanlagen, Alster, Cityfeeling

Die etwa 15 Kilometer lange Strecke führt Fortgeschrittene unter anderem durch den Schanzenpark.

5) Die Park-Runde

Der Park Planten un Blomen bietet eine vielfältige Strecke mit einigen Steigungen und Treppen. Als Startpunkt eignen sich die U-Bahn-Haltestellen St. Pauli und Stephansplatz oder der Eingang gegenüber dem Fernsehturm.

Strecke: Sechs Kilometer

Dauer: etwa 40 Minuten

Highlights: Die vielen Springbrunnen, Wasserfälle und der Japanische Garten – wer gerne spät läuft, bekommt im Sommer die Wasserlichtspiele am Parksee zu sehen.

Der Japanische Garten ist eines der Highlights auf der Laufrunde durch „Planten un Blomen“

6) Idyllischer Wald-Lauf

Im Niendorfer Gehege kommen Natur-Fans auf ihre Kosten. Am Parkplatz Bondenwald (U-Bahn-Station „Niendorf Markt“) beginnen zwei ausgeschilderte Rundlaufstrecken für Anfänger und Fortgeschrittene. Die kürzere (zwei Kilometer) ist rot markiert, der fünf Kilometer lange blaue Pfad führt am Wildgehege entlang.

Strecke: Zwei oder fünf Kilometer

Dauer: etwa 15 Minuten bzw. 35 Minuten

Highlights: Natur-Feeling, alte Bäume, mit Glück auch Hirsche, Rehe und Füchse

Das Niendorfer Gehege bietet tolle Laufstrecken für echte Natur-Fans.

7) Der Alsterwanderweg

Vom U-Bahnhof Lattenkamp aus läuft man durch Alsterdorf zur Ohlsdorfer Schleuse. Durch eine waldige Flusslandschaft geht es von hier aus bis zum Rodenbeker Quellental.

Strecke: Etwa 15 Kilometer

Dauer: Etwa 1,5 Stunden

Highlights: Der Wald, der natürliche Lauf des Flusses, Boote

Der Alsterwanderweg punktet mit dem Fluss und viel Grün.

8) Der Insider-Tipp

Eine ganz neue Aussicht bekommt man beim Laufen am Flughafen. Ab dem Aussichtspunkt am Flughafen hinter dem neuen Niendorfer Friedhof laufen Sie entlang der Tarpenbek und auch fast durchgehend entlang des Flughafengeländes. Die kurze Strecke führt Sie bis zum Baggersee und wieder zurück. Etwas länger ist man entlang des Flughafenzauns bis hin zum Flughafentunnel und anschließend wieder zurück unterwegs.

Strecke: Sechs oder neun Kilometer

Dauer: etwa 30 bzw. 45 Minuten

Highlights: Flugzeuge, die Tarpenbek, der Baggersee

Flugzeuge statt Natur gibt es auf der Insider-Laufroute.

9) Die Feierabend-Runde

Für einen entspannten Feierabend-Lauf eignet sich die Strecke am Ufer des Isebekkanals. Ab der U-Bahn-Station Hoheluftbrücke laufen Sie drei Kilometer am Wasser entlang – einmal um den kurzen Kanal herum. Anschließend können Sie an der gleichen Station wieder einsteigen oder bis zur Station „Eppendorfer Baum“ weiterlaufen und die Strecke so noch etwas verlängern.

Strecke: Drei bis vier Kilometer

Dauer: 15-20 Minuten

Highlights: Viel Grün, Wasser, Boote und urbanes Feeling mit schönen Fassaden