Unwetterjahr: Deutlich mehr Blitze über Hamburg

Überdurchschnittlich blitzreich war 2024 im Nordwesten. Statistiker haben das zu Ende gehende Jahr untersucht – und in Hamburg einen deutlichen Anstieg registriert.

Rund 4500 Blitze mit einer Stromstärke von mindestens fünf Kiloampere (kA) hat es 2024 im Himmel über Hamburg gegeben. Das entspricht einem Anstieg im Vergleich zum zehnjährigen Mittelwert von 2014 bis 2023 um 75 Prozent, wie das Blitzortungsunternehmen Nowcast mitgeteilt hat.

Bundesweit gab es mehr als 1,5 Millionen Blitze mit einer Stromstärke von mindestens fünf kA. Das ist die größte registrierte Anzahl binnen eines Jahres seit 2018.

Hamburg: Blitzmarathon zum Sommeranfang

Mit rund 357.000 Blitzentladungen führt Bayern das Bundesländer-Ranking deutlich an, es folgen Niedersachsen mit 223.000 und Baden-Württemberg mit 163.000 Blitzen. Die drei Landkreise mit der höchsten Blitzdichte liegen alle in Bayern: Auf Platz eins liegt Nürnberg, gefolgt von Schwabach und Rosenheim. Der blitzreichste Monat war der Statistik zufolge wieder der Juni mit etwa 460.000 Entladungen.

Den Angaben zufolge war 2024 im Nordwesten überdurchschnittlich blitzreich. In Niedersachsen gab es ein Plus von 15 Prozent, in Bremen betrug es 60 Prozent. Im Nachbarland Schleswig-Holstein fiel der Anstieg zum zehnjährigen Mittel mit 5 Prozent deutlich geringer aus.

Das könnte Sie auch interessieren: MOPO-Reporter über Tsunami-Einsatz: „Ich habe nie einen Menschen so weinen sehen“

Die Kraft von Blitzen wird über die Stromstärke in der Einheit Ampere angegeben. „Anders als oft vermutet kann man anhand von der Blitzstärke aber nicht auf die Stärke eines Gewitters Rückschlüsse ziehen“, betonen die Experten. „Oft treten starke Blitze mit sehr lauten Donnern auch bei vergleichsweise harmlosen Kaltluftgewittern auf, wie es etwa am 19. September der Fall war.“ (dpa/mp)