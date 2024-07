Schweres Gewitter mit Starkregen über Hamburg und dem Norden!

Regen und Gewitter ziehen am Dienstagnachmittag als Streifen über Schleswig-Holstein. Der Deutsche Wetterdienst geht dabei von Starkregen mit mehreren Litern pro Quadratmeter aus.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Hamburg warnt vor Unwettern in Schleswig-Holstein. Es könne heute Nachmittag und in den Abendstunden Schauer und kräftige Gewitter geben, sagte ein Experte des DWD. Unwetter mit Starkregen bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit seien möglich.

Wetter Hamburg: Schweres Gewitter zieht über den Norden

Die Gewitter ziehen als schmaler Streifen, der sich von Itzehoe über Neumünster bis Kiel zieht, Richtung Osten über das nördlichste Bundesland. Diese Gewitterlinie wird laut dem Experten in den Abendstunden über Fehmarn und Lübeck hinweg aus Schleswig-Holstein hinausziehen. Nordwestlich des Streifens klare es bereits an der Nordseeküste und in Nordfriesland auf und die Sonne zeige sich noch.

Damit kündige sich auch schon der freundliche Mittwoch an. Dann soll es dem DWD-Meteorologen nach Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad geben. An den Küsten könne es noch etwas kälter sein. Insgesamt soll es trocken bleiben, aber einen böigen Nordwestwind geben. (dpa/mp)