(Un-)Wetter in Hamburg: Erst Hitze, dann Gewitter!

Im Norden gibt laut dem Deutschen Wetterdienst tagsüber viel Sonnenschein, ehe am Abend Regenwolken aufziehen. Für Mittwoch sind Gewitter angekündigt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Hamburg und Schleswig-Holstein sommerliches Wetter vorausgesagt. Dabei werden am Dienstag in Hamburg bis zu 27 und auf Sylt 23 Grad erwartet, wie der DWD mitteilte. Zum Abend zögen dann von der Nordsee kommend Regenwolken auf, auch einzelne Gewitter seien nicht ausgeschlossen.

Bis zu 27 Grad im Norden – Gewitter am Mittwoch

Für die Nacht zum Mittwoch kündigte der DWD Schauer und Gewitter an, die Temperaturen sinken den Angaben zufolge auf 15 Grad. Auch tagsüber sei am Mittwoch mit Wolken sowie zeitweise mit Schauern und Gewittern zu rechnen. An den Küsten weht laut DWD ein starker Westwind. (dpa/mp)