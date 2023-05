Untreue-Prozess: So lautet das Urteil gegen den Ex-Grünen Michael Osterburg

Ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung lautet das Urteil des Hamburger Landgerichts gegen Michael Osterburg. Der ehemalige Grünen-Fraktionschef im Bezirk Hamburg-Mitte hatte während des Prozesses gestanden, mehr als 26.000 Euro aus der Fraktionskasse für private Zwecke genutzt zu haben. Unter anderem finanzierte er sich Restaurantbesuche, eine Malta-Reise und technische Gegenstände.

Der Ex-Grüne wurde wegen gewerbsmäßiger Untreue, teils in Tateinheit mit Betrug und Urkundenfälschung in 113 Fällen verurteilt, die zwischen 2015 und 2019 stattfanden. Zusätzlich muss Osterburg noch „10.061,11 Euro Taterträge“ zurückzahlen. In seiner Urteilsbegründung sprach der Richter von einer „Provinzposse“.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor zwei Jahre auf Bewährung und eine Geldauflage von 10.000 Euro gefordert. Die Verteidigung hatte auf eine Geldstrafe oder eine Bewährungsstrafe von maximal einem Jahr plädiert.

Während Osterburg zu Beginn des Prozesses nur ein Teilgeständnis ablegte, gab er im Verlauf des Prozesses den Großteil der Fälle zu. Es geht um Restaurantbesuche, Kosten für Technik wie Laptops und TV-Geräte sowie Parktickets. Zusätzlich sind Kosten für die Nanny seines gemeinsamen Kindes aus der ehemaligen Beziehung mit Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) darunter. (abu)