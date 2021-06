Unternehmen in Hamburg: Abstimmung: Hier arbeiten die besten Kollegen

Tolle Kollegen können jeden Job versüßen. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform „Kununu“ bittet seine Nutzer auch darum, den Kollegenzusammenhalt zu bewerten. Und bei welchem von Hamburgs größten Arbeitgebern ist der besonders erfreulich? Wenn es nach den Nutzern geht, gibt es die besten Kollegen beim Otto-Konzern (Bramfeld).

Auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform können Mitarbeiter ihr Unternehmen nach bestimmten Kriterien bewerten, unter anderem Gehalt, Betriebsklima und Bewerbungsprozesse. Mehr als vier Millionen Erfahrungsberichte gibt es dort.

Beste Kollegen in Hamburg gibt es beim Otto-Konzern

Ein weiteres Kriterium ist dort der Kollegenzusammenhalt. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform hat für die MOPO die Gesamtbewertung für die größten Arbeitgeber der Stadt herausgesucht. Die einzelnen Kriterien werden von 1 bis 5 (bester Wert) benotet. Ab einem Gesamtwert von 3 schneidet ein Unternehmen gut ab. Für diese Rangliste wurden aus den größten Arbeitgeber der Stadt die 15 Firmen herausgesucht, die die besten Noten bekommen haben. Jeweils waren mindestens 133 Bewertungen oder mehr dafür nötig.

Auf dem ersten Platz liegt in Augen der Nutzer der Otto-Konzern. Die 710 Bewertungen führten zu der Gesamtnote 4,3. „Beste Kollegen der Welt“, „Große Hilfsbereitschaft“, heißt es in den Kommentaren. Auf dem zweiten Platz liegt die Techniker-Krankenkasse mit der Note 4,18 (364 Bewertungen), auf dem dritten Still mit der Note 4,14 (133 Bewertungen).

Laut „Kununu“: Super Kollegialität auch bei Still

Die weiteren Platzierungen:

Beiersdorf – Note 4,14 (372 Bewertungen)

– Note 4,14 (372 Bewertungen) Philips – Note 4,07 (248 Bewertungen)

– Note 4,07 (248 Bewertungen) Jungheinrich – Note 4,02 (202 Bewertungen)

– Note 4,02 (202 Bewertungen) Lufthansa Technik – Note 3,98 (419 Bewertungen)

– Note 3,98 (419 Bewertungen) Airbus – Note 3,97 (400 Bewertungen)

– Note 3,97 (400 Bewertungen) Kühne + Nagel – Note 3,95 (226 Bewertungen)

– Note 3,95 (226 Bewertungen) Evangelische Stiftung Alsterdorf – Note 3,94 (48 Bewertungen)

– Note 3,94 (48 Bewertungen) Hamburger Sparkasse – Note 3,85 (396 Bewertungen)

– Note 3,85 (396 Bewertungen) Deutsche Bahn – Note 3,83 (215 Bewertungen)

– Note 3,83 (215 Bewertungen) Edeka Aktiengesellschaft – Note 3,83 (428 Bewertungen)

– Note 3,83 (428 Bewertungen) UKE – Note 3,82 (224 Bewertungen)

– Note 3,82 (224 Bewertungen) Hamburger Hochbahn – Note 3,77 (159 Bewertungen)

Auch andere große Unternehmen wie die Hamburger Hafen- und Logistik AG und die Evangelische Stiftung Alsterdorf schneiden in der Kategorie Kollegenzusammenhalt auf der Bewertungsplattform gut ab. Da es aber nur wenige Bewertungen gibt, wurden sie nicht für diese Auswertung herangezogen. (paul)