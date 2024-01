Insgeheim nennen sie sich die Grauen Wölfe, offiziell aber sollen sie sich hinter Parteien und demokratischen Vereinen wie der „Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu“ (ADÜTDF) tarnen. Letzterer tritt eigenen Angaben nach in Hamburg für deutsch-türkische Interessen sein. Der Verfassungsschutz hält sie aber für rechtsextrem: Die Gruppe sei von Faschisten gelenkt und will radikalisieren. In Wilhelmsburg trafen sich Mitte Januar Hunderte Mitglieder. Die MOPO war dabei – eine Reportage aus der Wolfshöhle.

Insgeheim nennen sie sich die Grauen Wölfe, offiziell aber sollen sie sich hinter Parteien und demokratischen Vereinen wie der „Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu“ (ADÜTDF) tarnen. Letzterer tritt eigenen Angaben nach in Hamburg für deutsch-türkische Interessen sein. Der Verfassungsschutz hält sie aber für rechtsextrem: Die Gruppe sei von Faschisten gelenkt und will radikalisieren. In Wilhelmsburg trafen sich Mitte Januar Hunderte Mitglieder. Die MOPO war dabei – eine Reportage aus der Wolfshöhle.

Das Wetter draußen passt zur Optik des Tieres, mit dem sich viele Anwesende verbinden: Tristes Grau dominiert den Himmel. Auf den Gehwegen liegt Schnee. Mehrere Wagen der Polizei parken am Straßenrand.

Drinnen aber, im „Class“, einer Eventlocation, in der meistens Hochzeiten stattfinden, sieht es festlich aus: Opulente Kronleuchter geben Licht, Tische und Stühle sind gedeckt und dekoriert. Der Boden ist derart gebohnert, dass man sein Spiegelbild sehen kann. Es gibt Putengulasch für zehn Euro, orientalische Desserts, einen Tisch, an dem türkische Sachbücher verkauft werden. Und einen Stand, an dem man sich als Mitglied eintragen lassen kann.

„Auslandsvertretung der rechtsextremistischen türkischen Partei MHP“

Während im Hintergrund Musiker an ihren Instrumenten zupfen und alles für das angekündigte Konzert von Ali Kinik und Atilla Yilmaz vorbereiten, treten immer mehr Menschen in den Saal. Einige sind nur wegen der Musiker, in deren Repertoire sich auch äußerst nationalistische und teils auch rassistische Lieder befinden, gekommen. Eine Frau: „Ich liebe ihre Stimmen. Eigentlich bin ich fast nur hier, weil die singen.“

Laut Hamburger Verfassungsschutz handele es sich bei der ADÜTDF ganz konkret um die „Auslandsvertretung der rechtsextremistischen türkischen Partei MHP“, die von dieser nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam dirigiert wird. Die MHP ist Koalitionspartner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Recep Tayyip Erdoğan, Präsident der Türkei (Archivbild) dpa Recep Tayyip Erdoğan, Präsident der Türkei (Archivbild)

Die ADÜTDF werde seit Jahrzehnten beobachtet und gilt als Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands. Sie nennen sich „Idealisten“ („Ülkücü“) und „Graue Wölfe“ („Bozkurt“). Laut der Behörde wird die Zahl der Anhänger deutschlandweit auf rund 10.000 geschätzt. Der Ülkücü in Hamburg gehören rund 100 Personen an.

Objektiv deutet bei dieser Veranstaltung erstmal nichts auf eine rechtsextreme Gesinnung hin. Die Menschen, sei es am Empfang oder draußen im Food Truck, sind extrem nett und zuvorkommend. Die Gäste – Männer, Frauen, sogar Familien mit Kleinkindern – lächeln, sie kommen miteinander ins Gespräch. Es fühlt sich nicht danach an, als würden sich hier Rechtsextreme treffen, die vom Turanismus, also der Wiedervereinigung aller Turkvölker, träumen und Kurden, Armenier, Griechen und Juden als Feinde betrachten – sprich, die grundlegende Ideologie der Grauen Wölfe teilen.

Überraschung beim Abspielen der Hymne

Irritierend mag da auch die Einleitung der Redebeiträge erscheinen: Die Gäste werden aufgefordert, aufzustehen – für die deutsche Nationalhymne. Der Moderator: „Als Zeichen für ein respektvolles Miteinander.“ Man wolle damit Deutschland Ehre erweisen. Danach ertönt aus den Lautsprechern die türkische Hymne. Der Großteil singt mit.

Bei der Veranstaltung schwingen Anwesende die türkische Fahne. Privat. Bei der Veranstaltung schwingen Anwesende die türkische Fahne.

Nach einigen Versen aus dem Koran, vorgelesen von einem islamischen Gelehrten, tritt ADÜTDF-Präsident Şentürk Doğruyol auf die Bühne. Er betont, dass die Föderation weder rassistisch, faschistisch noch antisemitisch sei. Auch Kurden gegenüber sei man nicht feindlich. Aber man habe was gegen die PKK, „weil das Terroristen sind“, sagt er.

Ihm sei es zudem wichtig zu sagen, dass „wir zwar Türken und Muslime, aber gegen keine andere Religion sind“. Er fordert Anwesende dazu auf, die Gesetze Deutschlands zu respektieren. Man solle beide Kulturen schätzen. Wichtig sei es trotzdem, zuerst die türkische Muttersprache zu lernen, weil Eltern so am besten die Kinder erziehen könnten. Doğruyol spricht sich zudem für die Integration der türkischen Gemeinschaft in Deutschland aus, „ohne aber eigene kulturelle Identitäten zu verlieren“. Er ermutigt gerade Jüngere dazu, wählen zu gehen. „Das ist das Wichtigste.“

Während der Rede hört die Menge aufmerksam zu. Einige schwingen türkische Flaggen. Unter Beifall werden Yilmaz und Kinik begrüßt, die ihr Konzert geben. Mit ihrem Abgang endet das Event. Alles in allem ein zahmer Auftritt der sonst als sehr bissig-provokativ bekannten Grauen Wölfe. Absicht?

Verfassungsschutz: Veranstaltung wirkt nur harmlos

Die ADÜTDF bemühe sich laut Verfassungsschutz, in der Öffentlichkeit moderat zu erscheinen. Mitglieder würden angewiesen, sich an die Gesetze ihrer Länder zu halten und sich nicht vom politischen Gegner – in erster Linie der kurdischen und verbotenen Arbeiterpartei PKK – provozieren zu lassen. Derartige Veranstaltungen mögen harmlos erscheinen. Das Ziel sei es laut Verfassungsschutz aber, die Anhänger an die Bewegung zu binden und sie „immer wieder mit der nach innen ausgelebten rechtsextremistischen Ideologie in Berührung zu bringen“.

Ein Gast weist Vorwürfe, er sei ein Rechtsextremer, vehement zurück. „Wir sind nur stolz auf die Türkei und wollen, dass sie stark ist. Dafür müssen wir zusammenstehen. Wir verachten keinen, wir haben Respekt vor allen Kulturen.“ Ob er ein Grauer Wolf ist? Kommentarlos beendet er das Gespräch.

Das Wolfszeichen am ausgestreckten rechten Arm - das Erkennungszeichen der Grauen Wölfe. Bundesamt für Verfassungsschutz Das Wolfszeichen am ausgestreckten rechten Arm: das Erkennungszeichen der Grauen Wölfe

Andere berichten von einer ähnlichen Motivation, während wiederum andere deutlich den „Wolfsgruß“ zeigen, damit vor der türkischen Flagge für Fotos posieren. Mit dem ausgestreckten rechten Arm formen sie die Hand zu einem Wolfskopf. Ob das keine Grauen Wölfe seien? Ein Gast: „Das sind gute Jungs. Die wollen nichts Böses.“

SPD-Politiker: „Es ist wichtig, wachsam zu bleiben“

Der Wilhelmsburger SPD-Politiker Ali Kazanci hatte sich im Vorwege besorgt über das Event gezeigt. Angesprochen auf die nun verhältnismäßigen zahmen Worte der Redner, sagt er, dass es weiterhin essentiell sei, sich kritisch mit der ADÜTDF auseinanderzusetzen, insbesondere in Anbetracht ihrer Einstufung durch den Verfassungsschutz. „Es ist wichtig, wachsam zu bleiben und die mögliche Verharmlosung solcher Gruppen nicht zu unterschätzen.“