Unsere Stadt hat ein Herz für Sauberkeit

Deutschlands größte Stadtputzaktion findet vom 24. Februar bis zum 5. März 2023 statt.

Die Hamburger Bürger:innen zeigen traditionell großes Engagement für den Umwelt- und Klimaschutz in der Hansestadt. Auch in diesem Jahr werden daher wieder Zehntausende beim großen Hamburger Frühjahrsputz erwartet.

„Hamburg räumt auf!“ heißt die größte Stadtputzaktion Deutschlands, die seit 26 Jahren jedes Jahr eine erstaunliche Zahl von freiwilligen Müllsammler:innen motiviert, auch bei Schmuddelwetter Straßenränder, Grünanlagen und andere öffentliche Flächen vom Müll zu befreien. In diesem Jahr beginnt die Aktion bereits Ende Februar, um brütende Vögel zu schützen, die teilweise schon ab März in den Hecken und Büschen ihre Nester bauen.

Trotz des frühen Zeitpunkts sind wieder beliebte Events geplant:

• Plogging im Stadtpark

• SUP auf den Alsterkanälen

• spannende Tauchaktion mit der Polizei, Feuerwehr und DLRG

Wir freuen uns auf viele, die mitmachen oder zuschauen möchten!

Klar, die Freude an einer intakten Natur und die Sauberkeit in der Stadt sind Grund genug mitzumachen. Darüber hinaus unterstützen natürlich auch 2023 wieder viele Hamburger Unternehmen die Aktion mit attraktiven Sach- und Erlebnispreisen. Kino- und Theatertickets, ein Dombummel, Stadt- oder Hafenrundfahrten, Eintrittskarten zu Hamburgs großen Attraktionen, den Museen und Freizeitvergnügen, Gutscheine und vieles mehr – wir freuen uns wie jedes Jahr über die großartige Unterstützung.

Klingt gut? Dann fragen Sie in der Familie, in der Nachbarschaft, auf der Arbeitsstelle oder in der Schulklasse nach Gleichgesinnten, die Lust haben, gemeinsam mit Ihnen ein paar Stunden „Klar Schiff“ in der Nachbarschaft zu machen. Melden Sie Ihre Sammelinitiative ganz einfach unter der Internetadresse

www.hamburg-raeumt-auf.de

Einfach Ansprechperson, Termin und Sammelgebiet sowie die Anzahl der Teilnehmenden eintragen und schon kann es losgehen. Ab dem 30. Januar ist die Anmeldung möglich.

Die Handschuhe und Müllsäcke werden allen Freiwilligen wie immer von der Stadtreinigung Hamburg kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese kümmert sich auch um die umweltgerechte Verwertung und Entsorgung des gesammelten Abfalls.

Die Firma DEISS, ein Unternehmen der SUND Group, ist wieder als Premiumpartner mit dabei und stellt klimaneutral produzierte Sammelsäcke bereit.

Alle weiteren Informationen, z.B. über Partner, Gewinne und Aktionen, finden Sie auf www.hamburg-raeumt-auf.de. „Hamburg räumt auf!“ ist eine Gemeinschaftsaktion der Stadtreinigung Hamburg und der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Hamburg e.V.