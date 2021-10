UNIQLO: Aktionen und Angebote zum Jubiläum in Hamburg

Japanische Werte wie Schlichtheit, Qualität und Langlebigkeit treffen auf hanseatisches Understatement und Modebewusstsein. UNIQLO feiert gemeinsam mit Nachbarn einjähriges Bestehen in Hamburg und als Dankeschön gibt es ein Gewinnspiel, tolle Angebote im Store, sowie eine Kaschmir-Aktion pünktlich zum Beginn der kalten Jahreszeit.

Der Wert einer lokalen und sympathischen Nachbarschaft ist, während wir uns an unseren neuen Alltag anpassen, von größter Bedeutung. Hier leben, lieben und lachen wir. Hier schlendern wir zu unseren Lieblingsläden, treffen Freunde und knüpfen neue Verbindungen. Das verdient Anerkennung, denkt sich auch UNIQLO und veranstaltet gemeinsam mit den Nachbarn des Alten Walls ein tolles Gewinnspiel. Was es dabei zu gewinnen gibt? Die japanische Modemarke verlost zehn 50€-Einkaufsgutscheine für den Store in Hamburg, das Wallter’s – Wine Beef Kontor lädt zu einem Dinner für zwei Personen ein und im Bucerius Kunst Forum gibt es eine exklusive Führung zur aktuellen Ausstellung sowie drei 20€-Einkaufsgutscheine für den Bucerius Book Shop mit einer abgestimmten Auswahl an Fachliteratur, Papetrie und non-Book Artikeln. Alle Einzelheiten zum Ablauf des Gewinnspiels und den Preisen erfahrt ihr auf uniqlo.com.

Limitiertes Kaschmir-Angebot und individuelle Stickereien

Dass Hamburgerinnen und Hamburger für ihren etwas zurückhaltenden und vornehmen Stil bekannt sind, zeigt sich nicht nur auf den Straßen, sondern hat auch die japanische Modemarke seit der Eröffnung im Herbst 2020 schnell gemerkt. Blau in allen Nuancen steht hier ganz hoch im Kurs. Auffallend beliebt sind beispielsweise Sport Essentials, Loungewear und Strickprodukte, insbesondere Kaschmir. Neben der Sanftheit des Materials ist die tiefe, satte Farbe ein großer Vorteil. Die locker geschnittenen Styles mit Rollkragen, V-Ausschnitt oder Rundhalsausschnitt werden in 20 verschiedenen Farben angeboten, natürlich auch in dunkelblau. Vom 1. bis zum 10. Oktober gibt es das limitierte Kaschmir-Angebot für Kundinnen und Kunden im Store, die beim Kauf ihres Kaschmir-Pullovers ihre UNIQLO App vorzeigen und dafür einen 10€ Rabatt erhalten. Und als wäre das noch nicht genug, laden UNIQLO und das Team der Textilstickerei „Elbsticker“ am 15.-16. und 22.-23. Oktober – je Freitag und Samstag – von 11:00 bis 20:00 Uhr im Hamburger Store zur Personalisierung eurer gekauften UNIQLO Kaschmirpullover ein.

Nun heißt es Vorbeischauen und das neue Sortiment an LifeWear für Damen-, Herren-, Kinder- und Babys sowie die vielen tollen Aktionen auf vier Etagen im historischen Gebäude in der Hamburger Altstadt entdecken. Alle Informationen zu den exklusiven Angeboten in Hamburg findet ihr auf uniqlo.com.