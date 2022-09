Uni-Fiasko: Neues Gebäude wird teurer – und öffnet deutlich später

Die Universität Hamburg hat am Campus Bundesstraße Großes vor: Auf 19.500 Quadratmetern entstehen dort Räumlichkeiten für die Lehre, Büros, eine Mensa und eine Cafeteria. 2023 wollte die Uni den Einzug feiern. Eigentlich: Denn der Bau verzögert sich und wird deutlich teurer als geplant.

Voraussichtlich dauert es noch eine ganze Bachelor-Generation, ehe die Studierenden der Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften ihre neue Heimat an der Uni Hamburg einweihen dürfen. Denn das MIN-Forum, das an der Bundesstraße unweit des Hauptcampus entsteht, wird wohl erst 2026 fertig. Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) gab am Freitag im Wissenschaftsausschuss der Bürgerschaft einen Einblick in den Stand der Dinge.

Uni Hamburg: MIN-Forum kostet 284,5 Millionen Euro

Statt 181,4 Millionen Euro, wie ursprünglich geplant, schlägt der Bau nun zudem mit einer deutlich höheren Summe zu Buche. Gegenüber dem NDR sprach die Finanzbehörde am Samstag von 284,5 Millionen Euro, die das MIN-Forum insgesamt koste.

Zuvor hatte der Senat zwar wiederholt zugegeben, dass weder der ursprüngliche Kosten- noch der Zeitplan eingehalten werden können, dabei aber bislang konkrete Angaben vermieden. „Es zeichnet sich eine Überschreitung der ursprünglich avisierten Projektkosten und des Fertigstellungstermins ab”, lautete noch im August eine Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Thilo Kleibauer.

Probleme bei der Planung, die Corona-Pandemie oder Putins Krieg gegen die Ukraine mit all den damit verbundenen Auswirkungen hätten es demnach nicht möglich gemacht, das Projekt MIN-Forum nach Plan abzuschließen. Zunächst hatten der NDR und das „Abendblatt“ berichtet.

Schon beim „Haus der Erde“, ebenfalls auf dem Campus Bundesstraße beheimatet, hatte die Universität ihre Planungen massiv nach hinten verschieben müssen. Schon vor fast drei Jahren hätte das Gebäude fertig sein sollen – voraussichtlich findet der Einzug nicht vor 2024 statt. Auch im Philosophenturm im Von-Melle-Park sollte längst wieder studentisches Leben herrschen. Hier bereitet die Uni aktuell immerhin bereits den Umzug vor. Der Betrieb soll mit dem Sommersemester 2023 starten – knapp drei Jahre nach dem eigentlichen Termin und sechs Jahre nach dem Umzug der Fakultäten an den abgelegenen Überseering in der City Nord.