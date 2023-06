Meerjungfrauenflossen in den verschiedensten Farben, juwelenbesetzte Kronen in den Regalen und ein Dreizack neben dem Sofa – betritt man Ray Steglichs Wohnung, wird schnell klar: Der 32-Jährige ist ein großer Meerjungfrauen-Fan. Seit vier Jahren ist das Mermaiding – das Schwimmen mit einer Meerjungfrauenflosse – ein fester Bestandteil im Leben des Hamburgers. 17.000 Euro hat er bereits für sein Meermann-Equipment ausgegeben.

Meerjungfrauenflossen in den verschiedensten Farben, juwelenbesetzte Kronen in den Regalen und ein Dreizack neben dem Sofa – betritt man Ray Steglichs Wohnung, wird schnell klar: Der 32-Jährige ist ein großer Meerjungfrauen-Fan. Seit vier Jahren ist das Mermaiding – das Schwimmen mit einer Meerjungfrauenflosse – ein fester Bestandteil im Leben des Hamburgers. 17.000 Euro hat er bereits für sein Meermann-Equipment ausgegeben.

Andere drehen abends eine Runde um die Alster, Ray Steglich zieht sich die Schwanzflosse über und taucht in eine Fantasiewelt ein. Im Wasser nimmt der Hamburger die Identität des Meermannes Arros an und lässt sich mit graziösen Bewegungen durch das Wasser treiben. „Sobald ich mich umziehe und ins Wasser gehe, schalte ich in meinem Kopf ab und der Alltagsstress ist verflogen“, so der 32-Jährige. Er besitzt ganze sechs Stoffflossen und zwei aus Silikon, die in den USA maßangefertigt wurden. Die teuerste kostet rund 5000 Euro.

Meer, Schwimmbad – Ray Steglich schwimmt, wo er kann. Er besitzt ein „Advanced Merman Zertifikat“, eine Erlaubnis, mit der der Meermann in unterschiedlichen Gewässern schwimmen darf. Dass er wegen seines Hobbys manchmal schräg angeguckt wird, ist dem 32-Jährigen bewusst. „Mittlerweile ist es mir aber egal, was andere darüber denken“, sagt er.

Mermading: Hamburger taucht in Fantasiewelt ab

Die Liebe zum Meer und den Fantasiewesen begleitet den 32-Jährigen schon sein ganzes Leben. „Ich war als kleiner Junge oft im Hafen und hatte nur Augen für die Galionsfiguren an den Schiffen. Immer habe ich gesagt, ich möchte das auch einmal sein“. Mit Anfang zwanzig hat er das Tauchen für sich entdeckt. Zunächst allerdings ohne Flosse. Durch eine Urlaubsbekanntschaft ist der Hamburger auf die Welt des Mermaidings aufmerksam geworden. „Mein Gegenüber schlüpfte in die Flosse und ich war total überrumpelt“, gibt er zu. Trotzdem habe er sich inspiriert gefühlt.

Ray Steglich präsentiert seine Flossensammlung. Marius Roeer Ray Steglich präsentiert seine Flossensammlung.

„Bei meinem ersten Versuch bin ich sofort untergegangen. Das war erstmal ein ziemlicher Schreck“, so Steglich. Mittlerweile ist er ein echter Profi und gibt, neben seinem eigentlichen Job als Schwimmpädagoge in der Schwimmschule „Swym“ in Barmbek, auch Mermaiding-Kurse für Kinder. Der nächste Kurs startet nach den Sommerferien in der Schwimmschule. Als Meermann Arros wird Steglich für Geburtstage und Neueröffnungen gebucht. Auch bei der Eröffnung der Alsterschwimmhalle in Hohenfelde, Ende des Jahres, wird er dabei sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgerin ist mit skurriler Idee erfolgreich

Ray Steglich gehört einem sogenannten Schwarm an, einer großen Community von Meerwesen-Fans in Hamburg. Sie treffen sich jeden letzten Samstag im Monat im Bäderland Festland in der Holstenstraße und bieten Meerjungmann- und Meerjungfrauenschwimmen an. Wer daran teilnehmen will, muss nur den Eintritt fürs Schwimmbad zahlen. „Jeder ist willkommen“, sagt Ray Steglich. Ein Meerwesen zu sein bedeutet für ihn vor allem: „Freiheit, Glück und Vollkommenheit“.