Ärger in Ottensen: Nahe der Fußgängerbrücke Kaistraße stand bis vor Kurzem noch ein stolzer Kirschbaum. Im Frühling erfreute er die Anwohner jährlich mit seiner Blüte. Umso größer war der Schock, als der Baum jetzt ohne ersichtlichen Grund von der Stadt gefällt wurde. Was dahinter steckt ist kaum zu fassen.

Rosen und eine Grabkerze haben die Ottensener auf dem Holzstumpf abgelegt, wo vor einer Woche noch ihr geliebter Kirschbaum stand. „Einer der am schönsten blühenden Bäume in Ottensen! Was für eine unfassbare Schandtat!“, schreibt ein Anwohner auf Facebook. Viele weitere Anwohner sind erbost: „Was für eine Frechheit“, kommentiert jemand.

Bezirk Altona fällt aus Versehen Kirschbaum

Auf Nachfrage beim Bezirksamt Altona findet er heraus: Eigentlich sollte der Kirschbaum gar nicht gefällt werden. Der Bezirk hatte das Fällen einer absterbenden Kirsche weiter südlich beauftragt.

So schön blühte einst der Kirschbaum (hinten links im Bild) an der Kaistraße.

„Bei der Umsetzung ist es, zu unserem großen Bedauern, zu einer Verwechslung gekommen, da der fälschlicherweise gefällte Baum Markierungen aufwies, welche jedoch keine Fällsymbole waren”, teilt eine Sprecherin des Bezirksamtes der MOPO mit. Das Ende für einen etwa 60 Jahre alten gesunden Kirschbaum.

Bezirk: „Zum Glück eine absolute Ausnahme”

„Dass so etwas passiert, ist zum Glück eine absolute Ausnahme”, sagt die Sprecherin. Um solche Fälle in Zukunft zu vermeiden, seien die Mitarbeitenden des Bezirks jetzt noch einmal auf die Sensibilität und Gewissenhaftigkeit, die das Thema erfordert, hingewiesen worden. Zudem sollen sie bei Unklarheiten entsprechende Rücksprache mit der Abteilung Stadtgrün halten.

„Ein solcher Fehler ist nicht rückgängig zu machen, jedoch wurde als Ersatz kurzfristig die Pflanzung von drei Bäumen vorbereitet”, so die Sprecherin. Voraussichtlich wird es sich dabei um Obstbäume handeln. In den kommenden Tagen sollen bereits Arbeiten beginnen, um im Bereich des gefällten Baumes Neupflanzungen vornehmen zu können.