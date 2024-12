Unfassbar: Hamburger gewinnt riesige Summe im Lotto – und holt Gewinn nicht ab

Seit über sieben Monaten wartet ein gigantischer Gewinn auf seinen rechtmäßigen Besitzer – doch der taucht nicht auf. Ein Spielschein der Zusatzlotterie Spiel77, abgegeben im Mai 2024 im Hamburger Stadtteil Tonndorf/Jenfeld, macht einen Spieler zum Millionär. Doch der Glückspilz meldet sich einfach nicht. Lotto Hamburg appelliert, jede Tasche zu durchsuchen!

Am 24. Mai 2024 wurde der entscheidende Spielschein in einer Lotto-Annahmestelle im Stadtteil Tonndorf/Jenfeld abgegeben. Der Spielschein mit der Nummer 0846078 erzielte bei der Ziehung am 25. Mai 2024 einen Gewinn von exakt 2.477.777 Euro. Doch bis heute hat niemand den Gewinn geltend gemacht.

Hamburg: Lottogewinn kann noch drei Jahre eingelöst werden

Ein Aufruf an alle Hamburgerinnen und Hamburger: Der Geschäftsführer von „Lotto Hamburg“, Torsten Meinberg, appelliert an alle Spielteilnehmenden: „Durchforsten sie Taschen, Schubladen und Geldbörsen nach Spielquittungen vom Mai 2024.“ Da die Spielquittung bisher nicht vorgelegt wurde, bleibt unklar, ob der glückliche Gewinner oder die Gewinnerin ein Mann oder eine Frau ist. Die Identität bleibt anonym, bis sich die Person selbst bei Lotto Hamburg meldet.

Die Quittung kann in jeder Annahmestelle oder direkt in der Lotto-Zentrale in der City Nord geprüft werden. Dort wartet das Geld auf den rechtmäßigen Gewinner oder die Gewinnerin. Die Frist zur Einlösung des Gewinns endet erst am 31. Dezember 2027. Falls der Gewinn nicht rechtzeitig eingelöst wird, verfällt er. Das Geld wird dann in Sonderauslosungen verwendet.

Spiel77 ist eine Zusatzlotterie, die mit einem Kreuz auf dem Spielschein von Lotto 6aus49, Eurojackpot oder anderen Lotterien gespielt wird. Eine siebenstellige Gewinnnummer wird zweimal wöchentlich gezogen. Stimmen alle Endziffern mit der Gewinnnummer überein, gibt es den Hauptgewinn. Die Chancen dafür liegen bei 1 zu 10 Millionen. (apa)