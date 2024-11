Unfall vor Tankstelle: Mercedes schiebt VW auf Linienbus

Auf der Hamburger Straße in Wentorf (Bergedorf) war am Montagabend ein größerer Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt und der Polizei war am Montagabend erforderlich. Der Grund: Ein Verkehrsunfall vor einer Tankstelle, bei dem drei Menschen verletzt wurden, darunter ein Kind.

Laut ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall um 18.34 Uhr, als ein weißer Mercedes-Kleinbus auf einen schwarzen VW E-Up auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen einen Linienbus geschleudert, der sich glücklicherweise aber gerade auf einer Leerfahrt befand. Dabei wurden drei Personen verletzt, die vor Ort medizinisch behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Polizei und Feuerwehr sichern Unfallstelle

Während die Polizei die Straße zur Unfallaufnahme sperrte, übernahm die Feuerwehr die Sicherung der Unfallstelle. Alle drei beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (mp)