Unfall auf der A7: Diesel läuft aus – Autobahn voll gesperrt

Am frühen Freitagmorgen krachte es auf der A7 in Hamburg. Bei dem Unfall wurde der Dieseltank des beteiligten Lkw beschädigt. Die Autobahn muss deshalb in eine Richtung voll gesperrt werden.

Der Unfall passierte um 5.21 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Volkspark in Richtung Süden. Dort krachten ein Lkw und ein Wohnmobil ineinander, wobei der Tank des Lkw beschädigt wurde.

Unfall A7 Volkspark: Diesel läuft auf Fahrbahn aus

Laut eines Sprechers der Feuerwehr lief der Diesel auf einer Fläche von circa 500 Quadratmeter auf die Fahrbahn aus. Inzwischen wurde eine Spezialfirma beauftragt, diese zu reinigen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Allerdings muss die A7 mitten im morgendlichen Berufsverkehr zwischen Bahrenfeld und Volkspark in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt werden. Aktuell haben die Reinigungsarbeiten noch nicht einmal begonnen. (aba)