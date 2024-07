Am Jungfernstieg totgerast: Hochbahn trauert um Kollegen

Am Dienstagvormittag verlor ein erst 18-jähriger Fahrer die Kontrolle über seinen hochmotorisierten AMG-Mercedes und hinterließ eine Schneise der Zerstörung. Mehrere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, ein 39-Jähriger starb. Dabei handelt es sich um einen Mitarbeiter der Hochbahn.

„Es ist unfassbar tragisch, wie ein Mensch so plötzlich aus dem Leben und unserer Mitte gerissen wurde“, sagte Hochbahn-Personalvorständin Saskia Heidenberger am Mittwoch. „Das macht uns alle fassungslos und bestürzt. Wir trauern um einen Kollegen und sind gleichzeitig mit unseren Gedanken bei seiner Familie.“

Unfall am Jungfernstieg: 39-Jähriger stirbt

Gegen 10.15 Uhr am Dienstagvormittag verlor der Fahrer des AMG-Mercedes auf dem Ballindamm die Kontrolle, raste durch die Außenbestuhlung eines Restaurants, krachte gegen einen parkenden VW Transporter und durchschlug schließlich die Eingangstüren der Haspa-Filiale.

Der Transporter wurde durch die Wucht der Kollision nach vorn geschleudert und erfasste den 39-Jährigen. Er wurde so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte noch vor Ort mit Reanimationsmaßnahmen begannen. Trotz der sofortigen Versorgung starb der Mann später im Krankenhaus.

Am Donnerstag, 11 Uhr will die Hochbahn eine Schweigeminute für den verstorbenen Kollegen einlegen. Dazu werden alle Busse und U-Bahnen, die sich zu diesem Zeitpunkt an einer Haltestelle oder in einer Haltebucht befinden, für eine Minute stehen bleiben. Die Fahrgäste werden über Durchsagen informiert.