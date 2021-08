Und plötzlich sind sie überall : Aufruf: Schneemann-Bilder für die MOPO

Während man an diesem Wochenende zahlreiche Hamburgerinnen und Hamburger in Parks, Grünstreifen und Co. im Schnee spazieren sieht, schießen mit ihnen fast ebenso viele Schneemänner wie Pilze aus dem Boden. Ob klein, groß, mit oder ohne Gesicht und Stock-Armen – schicken Sie uns jetzt ein Bild ihrer Schnee-Skulptur zu!

Wohl kaum eine Hamburgerin oder ein Hamburger bleibt derzeit auf der Couch – die Schneeschicht, die seit Freitag über der Hansestadt liegt, lockt uns nach draußen. Viele Menschen und Familien nutzen das herrliche Winterwetter für einen Spaziergang.

Hamburgs neue Schnee-Bewohner

Beim Gang durch Hamburgs Parks sind neben fröhlich kreischenden Kindern auf Schlitten auch zahlreiche Schneemänner und -frauen zu sehen. Die MOPO sammelt nun die neuen Bewohner Hamburgs in digitaler Form – schicken Sie uns daher gerne Bilder ihrer Schnee-Figuren an online@mopo.de.