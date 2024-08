Mit 27 zusätzlichen Kameras soll der Hamburger Hauptbahnhof ab nächster Woche noch sichererer werden – deren Herstellerfirma „Hikvision“ ist jedoch hochumstritten. Mehrheitseigner ist der chinesischen Staat, der die Kameras auch zur Unterdrückung der ethnischen Minderheit der Uiguren benutzen soll. In den USA stehen sie daher auf der schwarzen Liste und dürfen nicht importiert werden. Warum kommt diese Technik in Hamburg an einem Ort der kritischen Infrastruktur zum Einsatz? Die MOPO hat bei der Polizei nachgefragt.