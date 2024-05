In der Mitte ist die Fahrbahn blitzblank gefegt, aber am Straßenrand, zwischen den parkenden Autos, sammeln sich Laub und Unrat – unerreichbar für die Bürsten der großen Kehrmaschinen. Diesen Missstand will der Bezirk Mitte nun mit einem Pilotprojekt im Hamburger Osten angehen, das Autofahrer nicht gerade zum Jubeln bringen wird.

Die Idee: An den Kehrtagen sollen in einzelnen Straßenabschnitten stundenweise Parkverbote herrschen, damit die breiten Maschinen die Fahrbahn von Kantstein bis Kantstein sauber fegen können. „Wir haben besonders in großen Wohnquartieren im Bezirk Mitte immer wieder Beschwerden über nicht gut genug gereinigte Straßenzüge“, sagt Bezirksamtschef Ralf Neubauer. Seit einigen Wochen werden Straßen in Billstedt, Horn und Hamm aufwendig von Hand gesäubert. „Das ist aber sehr teuer“, sagt Neubauer.

Bislang haben Reinigungskräfte im Auftrag des Bezirks die Billstedter Hauptstraße, die Legienstraße, die Archenholzstraße, der Öjendorfer Weg, der Schiffbeker Weg und die Steinbeker Hauptstraße per Hand von Blättern, Unkraut und Müll befreit. Für rund 93 Kilometer saubere Straßen hat der Bezirk 100.000 Euro ausgegeben. Ein Meter handgeputzte Straße kostet 1,63 Euro, die Maschine macht den sauberen Job für viel weniger als die Hälfte.

Hamburg: Straßenreinigung per Hand auf Dauer zu teuer

Mit Besen und Harke den Müll zwischen den geparkten Autos hervorzukratzen, das ist auf Dauer nicht zu bezahlen, darum soll nun ab Sommer in ausgewählten Straßen Platz geschaffen werden für die großen rotierenden Bürsten der Stadtreinigung. Für die Anwohner heißt das: umparken.

„Wir wissen, dass wir in unseren Quartieren einen hohen Parkdruck haben“, sagt Neubauer: „Aber stundenweise sein Fahrzeug einmal im Monat woanders hinzustellen, das muss möglich sein.“ Es gehe schließlich nicht nur um ein sauberes Erscheinungsbild, sondern auch um freie Siele, die derzeit oft vom Laub verstopft sind – was bei Starkregen zu fatalen Überschwemmungen führen kann.

In anderen Städten, sagt Neubauer, funktionieren die Parkverbote für die Reinigung bereits, allerdings gab es dort auch durchaus Autofahrer, die vor Gericht gezogen sind. Das wolle man im Bezirk Mitte vermeiden: „Wir machen das nicht mit der Brechstange. Die Halteverbote werden sehr lange im Voraus angekündigt und sicherlich nicht in den Ferien eingerichtet. Da soll keiner geärgert werden.“

Ob notfalls abgeschleppt wird? Da bleibt Neubauer zurückhaltend. Abschleppen sei „ein teures und umstrittenes Vorgehen“. Wenn das Pilotprojekt sich bewährt, soll die Maßnahme auf den ganzen Bezirk ausgeweitet werden.