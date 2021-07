Umfrage zu Karstadt-Kaufhof Schließungen: : „Omis brauchen sowas!“

Schwerer Schlag für rund 500 Hamburger Mitarbeiter von Galeria Karstadt-Kaufhof: Die angeschlagene Kaufhauskette gab kürzlich bekannt, dass vier Standorte in unserer Stadt geschlossen werden. Die MOPO hat sich umgehört, was Hamburger dazu sagen.

Deutschlandweit will die Kette etwa ein Drittel aller Filialen dichtmachen. Für die Kunden bedeutet das eine große Einschränkung. Außerdem haben die Warenhäuser, vor allem in der Mönckebergstraße, über Jahre das Stadtbild geprägt.

Was bedeutet das für Hamburg – die MOPO fragt nach

Die MOPO bei Hamburgerinnen und Hamburger nachgefragt, was sie von den weitreichenden Schließungen halten. Viele reagierten bestürzt und zeigten Mitgefühl mit den rund 6000 Beschäftigten in ganz Deutschland, die nun um ihren Arbeitsplatz bangen müssen. In Hamburg könnten etwa 500 Mitarbeiter von den Schließungen betroffen sein.

Besonders die ältere Generation machte deutlich, dass ihnen die Kaufhäuser in der Innenstadt fehlen werden. Die Karstadt-Kaufhof-Filialen sind bei vielen Rentnern für die große Auswahl beliebt. „Omis brauchen sowas“, erklärte Monika Witte (79) gegenüber der MOPO.

Online-Handel vor allem bei Jüngeren beliebt

Die Jüngeren hingegen sagten, dass sie ohnehin überwiegend den Online-Handel nutzten. Ein Verlust für das Stadtbild fürchteten manche trotzdem. Durch die Schließungen würden die Innenstädte weniger interessant. (hb)