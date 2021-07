Neues Verkehrschaos in Hamburg! Seit März 2021 wird die Kreuzung Theodor-Heuss-Platz im Bereich Dammtordamm und Alsterglacis umgebaut. Dadurch sollen Verkehrsabläufe und Verkehrssicherheit verbessert werden. Anfang August sollen die Bauarbeiten beendet werden. Vorher wird es aber noch zu weitreichenden Sperrungen kommen.

In der Vergangenheit kam es vor der Einmündung des Dammtordamms am Theodor-Heuss-Platz immer wieder zu Rotlichtverstößen, weil das Rotsignal für Radfahrende insbesondere durch rechts abbiegenden Radverkehr ignoriert oder nicht deutlich genug wahrgenommen werden konnte. Die Umbaumaßnahme soll das in Zukunft verhindern und so die Verkehrssicherheit an der viel befahrenen Kreuzung erhöhen.

Wegen Umbauarbeiten: Sperrungen in den Bereichen Alsterglacis, Theodor-Heuss-Platz und Dammtordamm

Bevor die Planungen jedoch abgeschlossen werden können, müssen umfangreiche Asphaltarbeiten in den Bereichen Alsterglacis, Theodor-Heuss-Platz und Dammtordamm durchgeführt werden. Daher kommt es an den nächsten drei Wochenenden zu folgenden Verkehrs-Einschränkungen:

Sperrung 1: Freitag, 16.07.2021, 7 Uhr bis Montag, 19.07.2021, 5 Uhr

Im Kreuzungsbereich Theodor-Heuss-Platz wird der Mittelweg voll gesperrt. Die Straßen Alsterglacis – Theodor-Heuss-Platz – Edmund-Siemers-Allee bleiben in beide Richtungen offen, jedoch mit reduzierten Fahrstreifen. Die Einfahrt in den Dammtordamm soll nur aus Richtung Edmund-Siemers-Allee/Rothenbaumchaussee – Theodor-Heuss-Platz möglich sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Verkehrskollaps im Süden: Chaos mit Ansage

Sperrung 2: Freitag, 23.07.2021, 7 Uhr bis Montag, 26.07.2021, 5 Uhr

Die Einfahrt in den Mittelweg wird aus Richtung Edmund-Siemers-Allee – Theodor-Heuss-Platz und aus der Alsterglacis offen sein. Die Ausfahrt aus dem Mittelweg bleibt wie üblich möglich. Die Anzahl der Fahrstreifen der Straßen Alsterglacis – Theodor-Heuss-Platz – Edmund-Siemers-Allee werden jedoch reduziert. Die Einfahrt in den Dammtordamm ist wie üblich möglich, die Ausfahrt aus dem Dammtordamm jedoch für den Individualverkehr gesperrt.

Sperrung 3: Freitag, 30.07.2021, 7 Uhr bis Montag, 02.08.2021, 5 Uhr

Im Kreuzungsbereich Theodor-Heuss-Platz wird die Ausfahrt aus dem Mittelweg gesperrt. Die Fahrbahnen Alsterglacis – Theodor-Heuss-Platz – Edmund-Siemers-Allee bleiben in beide Richtungen weiter offen, die Anzahl der Fahrstreifen werden aber reduziert. Der Dammtordamm ist voll gesperrt. (alu/mp)