Als er das letzte Mal geöffnet hatte, war Gerhard Schröder Bundeskanzler, die Zwillingstürme in New York standen noch und das beliebteste soziale Medium war die Kneipe. Doch wer nach 2001 geboren ist, war noch nie oben: Mehr als zwei Jahrzehnte ist der Hamburger Fernsehturm schon dicht. Viele Pläne für eine Neueröffnung wurden bereits verkündet – und wieder kassiert. Aktuell arbeiten Projektentwickler von Home United gemeinsam mit der Messe Hamburg und OMR an der Wiederbelebung des 276,5 Meter hohen Turmes. Eine Firma von Home United-Investor Tomislav Karajica ist nun in die Insolvenz gerutscht (MOPO berichtete). Hat das Auswirkungen auf die Planungen?